Çemişgezek’te miniklere renkli karşılama: anaokulu gönüllüler tarafından boyandı

Çemişgezek'te anaokulu duvarları renklendirildi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, farklı okullarda görev yapan gönüllü öğretmenler ve öğrenciler bir araya gelerek bir anaokulunun duvarlarını renklendirdi. Etkinlikte çizgi karakterler, hayvan figürleri ve okul öncesi dönemde ilgiyi çekecek görseller işlendi; sonuç olarak okulun fiziksel görünümü daha sıcak ve davetkâr bir hale getirildi. Çalışma, hem sosyal sorumluluk bilinci hem de okul öncesi eğitim alan çocukların ruh haline olumlu katkı sağlama amacı taşıdı.

çalışmanın kapsamı:

Projeyi Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önerisiyle hayata geçirdiklerini belirten gönüllüler, farklı okullardan gelen öğretmen ve yetenekli öğrencilerin katılımıyla duvarların önce taslak çizimlerini oluşturdu. Ardından karışık renk paletleri kullanılarak karakterler ve figürler boyandı; çalışma, anaokulu mekânını çocukların dikkatini çekecek biçimde dönüştürdü. Yapılan düzenleme, sadece estetik bir iyileştirme değil, aynı zamanda okul öncesi eğitimin desteklenmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

katılımcıların düşünceleri:

Ceylin Burcu Aslan etkinlikte yer alan öğrencilerden biri olarak, 'Bugün arkadaşlarımla birlikte anaokulunun duvarlarını boyamaya geldik. Çocukların yüzüne biraz gülümseme katmak ve onların ilgisini çekmek için buradayız. Bu etkinlik hem zamanımızı verimli değerlendirmemiz hem de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmemiz açısından çok önemli oldu' dedi.

Görsel Sanatlar öğretmeni Songül Deniz İlik ise çalışmanın arka planını anlatırken, 'Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Vural Berker’in önerisiyle anaokulu duvarlarımızı renklendirmeye karar verdik. Bu konuda farklı okullardan gönüllü öğretmen arkadaşlarımız ve yetenekli öğrencilerimizle birlikte okulun duvarlarına çocukların sevebileceği karakterler ve hayvan figürleri çizdik. Daha sonra bunları renklendirmeye başladık. Umarım öğrencilerimiz bu resimleri gördüklerinde mutlu olur ve sevinirler' ifadelerini kullandı.

Gönüllü katılımcılardan Ezocan Özgül ise, 'Bugün arkadaşlarımla birlikte gönüllü olarak anaokulunu boyamaya geldik. Çocukların yüzündeki gülümseme, bizi her şeyden daha mutlu eder' diye konuştu. Etkinliğe annesiyle katılan 6 yaşındaki Rodin İlik de, 'Burası benim eski okulum. Annemle birlikte okulumu boyamaya geldik. Çok yoruldum. İnşallah yeni gelen çocuklar da yaptığımız resimleri sever' şeklinde duygularını paylaştı.

Çalışma, hem ilçede dayanışmayı öne çıkaran bir örnek oluşturdu hem de anaokuluna başlayacak minikler için karşılanma ortamını daha neşeli bir hale getirdi. Öğretmenler ve öğrenciler, benzer sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşması temennisinde bulundu.

TUNCELİ’NİN BİR ANAOKULUNUN DUVARLARI, GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLERİN KATKILARIYLA RENGARENK GÖRÜNTÜLERE KAVUŞTU.