şiire adanmış genç bir başarı hikayesi: Avrupa birinciliğine uzanan yol

İzmir Ekonomi mezunu Berra Okudurlar uluslararası sahnede ödül aldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunu Berra Okudurlar, şiire daha fazla önem verilmesi gerektiğini savunan İngilizce makalesiyle uluslararası alanda öne çıktı. Uluslararası platformda "Gençlerin Nobel’i" olarak anılan The Global Undergraduate Awards yarışmasının edebiyat kategorisinde Avrupa birincisi seçilen Okudurlar, ödülünü 9-11 Kasım tarihlerinde İrlanda’nın Dublin kentinde düzenlenecek törende alacak.

Eğitim serüveni ve çok disiplinli başarı:

Karşıyaka'da yaşayan 24 yaşındaki Okudurlar, 2020'de İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'ne başladı. Yazıya olan ilgisi ve çeviri çalışmalarıyla dikkat çeken genç akademisyen, yüksek not ortalaması ve projelerdeki performansıyla öne çıktı. Üniversitenin sunduğu çift anadal (ÇAP) imkânını değerlendirip Bilgisayar Mühendisliği bölümünde de eğitim aldı ve bu yıl ikinci diplomasını alarak eğitiminin kapsamını genişletti.

Aynı dönem içinde, 2024'te Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışması'nda ikincilik elde eden Okudurlar, İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden de birincilikle mezun oldu. Akademik yolculuğuna Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaparak devam ediyor.

Bitirme projesi ve makalenin doğuşu:

Okudurlar, şiire verdiği değerin yarışmadaki başarısında belirleyici olduğunu vurguluyor. Kendi sözleriyle: "Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde okurken danışmanım Dr. Kutluhan Erol ile birlikte bir bitirme projesi hazırlamıştık. Bu projede, şiir yazımını kolaylaştıracak, kafiye ve uyakları görüp biçimlendirmeye yardımcı olacak bir web uygulaması geliştirmeye odaklanmıştık. Amacımız insanların şiir yazmasını kolaylaştırmaktı. Yarışma için hazırladığım makalede şiirin dünya genelinde bugün olduğundan daha fazla önemsenmesi gerektiğini anlatırken bu çalışmamızdan da bahsettim. Böylece güçlü, etkili ve özlü bir makale ortaya çıktı. Mayıs ayının başından haziranın ortasına kadar yoğun bir şekilde çalışarak makaleyi tamamladım. Makalenin öne çıkan yönlerinden biri de etkili anlatımı ve İngilizceye olan hâkimiyetiydi. Böylesine önemli bir yarışmada ödül almak beni çok mutlu etti. Emeklerimin karşılığını aldım".

Bitirme projesinin şiir üretimini destekleyici teknoloji odaklı yaklaşımı, Okudurlar’ın edebiyat ve mühendislik disiplinlerini birleştirme yetisini gösteriyor ve makalenin çerçevesini güçlendiriyor.

Akademik çevreden değerlendirmeler:

Prof. Dr. Gözde Yazgı Tütüncü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak öğrencisini tebrik etti: "Berra’nın şiirin değerini ve edebiyatın yaşamımızdaki yerini güçlü bir İngilizce anlatımla ortaya koyarak böylesine önemli bir ödüle ulaşması bizi çok mutlu etti. Dili yalnızca bir iletişim aracı olarak değil, düşüncelerini etkili biçimde aktardığı güçlü bir üretim alanı olarak kullandı".

Prof. Dr. Nihal Yetlkin Karakoç, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı, Okudurlar hakkında şunları söyledi: "Berra, öğrencilik yılları boyunca çalışkanlığı, merakı ve farklı disiplinleri bir araya getirme becerisiyle dikkat çeken bir öğrencimizdi. Edebiyat alanında elde ettiği bu uluslararası başarı, onun çok yönlü akademik gelişiminin çok değerli bir sonucu".

Dr. Öğr. Üyesi Kutluhan Erol ise proje danışmanı olarak öğrencisini şöyle tanımladı: "İki farklı lisans programını başarıyla tamamlayan Berra’nın şimdi de uluslararası bir platformda Avrupa birinciliğine ulaşması gerçekten büyük bir başarı. Birlikte çalıştığımız dönemde de zekası, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle dikkat çeken örnek bir öğrenciydi. Üniversite yıllarında edindiği bilgi ve deneyimleri böylesine özgün bir çalışmaya dönüştürmesi, gençlerimiz için de güzel bir örnek oluşturdu".

Okudurlar’ın başarısı, hem bireysel çalışma disiplininin hem de üniversite ortamının çok disiplinli eğitim fırsatlarının somut bir ürünü olarak öne çıkıyor. 9-11 Kasım tarihlerinde düzenlenecek törenle ödülünü alacak olan Berra Okudurlar, genç akademisyenler ve şiir tutkunları için ilham verici bir örnek oluşturdu.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) MEZUNU BERRA OKUDURLAR, ŞİİRE DÜNYA GENELİNDE DAHA FAZLA ÖNEM VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ KONU ALAN İNGİLİZCE MAKALESİYLE AVRUPA’NIN ZİRVESİNE ÇIKTI.