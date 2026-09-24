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Çermik'te bağdan sofraya: pestil sezonu başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde eylül ayında başlayan pestil üretimi ekim sonuna kadar sürüyor; üzüm şireleri kaynatılıp bezlere serilerek güneşte kuruluyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Aslı Han

Çermik'te bağdan sofraya: pestil sezonu başladı

Çermik'te pestil sezonu başladı

Diyarbakır'ın üzüm üretimiyle tanınan ilçesi Çermik'te pestil yapımı yeniden hareketlendi. Her yıl olduğu gibi üretim Eylül ayında başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Bölge halkı, geleneksel yöntemlerle hazırlanan pestili kış döneminde tüketmek üzere hazırlıyor.

Üretim süreci:

Bağlardan toplanan üzümler önce sıkılarak suyuna yani şireye dönüştürülüyor. Elde edilen şireler büyük kazanlarda, yüksek ateşte uzun süre kaynatılıyor. Kaynama sürecinin sonunda şire katılaşmaya başlayınca, ince bezlere ustalıkla seriliyor ve güneşte kurumaya bırakılıyor.

Güneşte kuruyan pestiller bezlerden dikkatle çıkarılıp kalıplara dönüştürülüyor. Kalıp haline gelen pestiller daha sonra genellikle çömlekten yapılan geniş ve derin su testilerine konularak evlerin serin kilerinde saklanıyor; böylece kışın tüketime hazır hale geliyor.

Pazarlama ve saklama:

İhtiyaç fazlası üretilen pestiller, başta Çermik kuruyemiş pazarı olmak üzere çevre ilçe ve illerde satışa sunuluyor. Bölgedeki rağbet nedeniyle Çermik pestili sık talep görüyor ve genellikle 400-600 lira aralığında alıcı buluyor.

Serin ve uygun ortamlarda muhafaza edilen pestiller, üreticilerin verdiği bilgilere göre bir yıl boyunca tazeliğini koruyor. Ayrıca üretim fazlası ürünlerin pazarlanmasında e-ticaret kanalları da kullanılıyor; pestillerin Türkiye’nin 81 iline gönderimi yapılıyor.

Yerel üretimin başladığı bu dönem, hem geleneksel lezzetin korunması hem de bölge ekonomisine katkı açısından önem taşıyor. Üreticiler, kalite ve hijyene dikkat ederek pestilin talebi karşılamasını hedefliyor.

ÜZÜM ÜRETİMİ İLE ÜNLÜ DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE PESTİL YAPIMINA BAŞLANDI.

ÜZÜM ÜRETİMİ İLE ÜNLÜ DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE PESTİL YAPIMINA BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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