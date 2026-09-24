Şanlıurfa'da sarsıntı anı kayıtlara geçti, Diyarbakır'da panik yaşandı

Şanlıurfa'da deprem anı kamerada

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binalarda ve sokaklarda kısa süreli karışıklık ve koşuşturmaca dikkat çekiyor. Vatandaşlar, sarsıntı sırasında dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.

Kayıtlarda görülen panik anları:

Kamera görüntülerinde raflardan düşen eşyalar, titreyen yapılar ve kapıdan çıkan insanlar izlenebiliyor. Görüntüler, deprem anında yaşanan reflex hareketleri ve hızlı müdahale çabalarını ortaya koyuyor. Olay yerinde büyük hasara dair belirgin işaretler görüntülere yansımadı.

Diyarbakır'da hissedilen sarsıntı ve sonuçları:

Deprem, Diyarbakır merkezinde de hissedildi; bu durum şehirde kısa süreli panik ve tedbir amaçlı dışarı çıkmalara yol açtı. Yetkililer ve vatandaşlar, önlem olarak binalardan uzaklaşırken, sokaklarda kontrollü bir bekleyiş gözlemlendi.

Görüntüler, deprem anındaki ilk tepkileri ve halkın güvenlik odaklı davranışlarını belgeleyerek, benzer olaylarda hızlı aksiyonun önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Deprem anından yaşanan panik anları kamerada