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Şanlıurfa'da sarsıntı anı kayıtlara geçti, Diyarbakır'da panik yaşandı

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem anları güvenlik kameralarına yansıdı; Diyarbakır'da hissedilen sarsıntı kısa süreli panik ve tedbirlere yol açtı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Şanlıurfa'da sarsıntı anı kayıtlara geçti, Diyarbakır'da panik yaşandı

Şanlıurfa'da deprem anı kamerada

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binalarda ve sokaklarda kısa süreli karışıklık ve koşuşturmaca dikkat çekiyor. Vatandaşlar, sarsıntı sırasında dışarı çıkarak güvenli alanlara yöneldi.

Kayıtlarda görülen panik anları:

Kamera görüntülerinde raflardan düşen eşyalar, titreyen yapılar ve kapıdan çıkan insanlar izlenebiliyor. Görüntüler, deprem anında yaşanan reflex hareketleri ve hızlı müdahale çabalarını ortaya koyuyor. Olay yerinde büyük hasara dair belirgin işaretler görüntülere yansımadı.

Diyarbakır'da hissedilen sarsıntı ve sonuçları:

Deprem, Diyarbakır merkezinde de hissedildi; bu durum şehirde kısa süreli panik ve tedbir amaçlı dışarı çıkmalara yol açtı. Yetkililer ve vatandaşlar, önlem olarak binalardan uzaklaşırken, sokaklarda kontrollü bir bekleyiş gözlemlendi.

Görüntüler, deprem anındaki ilk tepkileri ve halkın güvenlik odaklı davranışlarını belgeleyerek, benzer olaylarda hızlı aksiyonun önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Deprem anından yaşanan panik anları kamerada

Deprem anından yaşanan panik anları kamerada

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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