Civanyaylağı'nda üreticinin tarım yolları ve sulama talepleri sahada değerlendirildi

Civanyaylağı'nda sorunlar yerinde tespit edildi:

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde esnaf, üretici, besici ve vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin öncelikli sorun ve taleplerini dinledi. Mahalle kıraathanesinde gerçekleşen görüşmede katılımcılar, özellikle tarımsal üretimi doğrudan etkileyen sıkıntıları aktardı.

Toplantıda konuşulan başlıca meseleler arasında sulama altyapısındaki aksaklıklar, bahçe yollarında meydana gelen bozulmalar ve yağışlı dönemlerde artan heyelan risklerinin tarım ve ulaşımı olumsuz etkilemesi yer aldı. Beşikci, vatandaşların dile getirdiği şikayetleri not ettirerek ilgili birimlerle paylaşılacağını bildirdi.

Çiftçilerin öncelikli talepleri:

Üreticiler, sulama suyu temini ve dağıtımında yaşadıkları kesintiler ile tarlalara ulaşımı sağlayan tarım yollarındaki tahribatı öncelikli talep olarak sundu. Bahçe yollarındaki çökme ve bozulmaların hasat döneminde zaman ve maliyet kaybına yol açtığı, bazı alanlarda ise yağış sonrası heyelan tehdidi bulunduğu vurgulandı.

Bu şikayetler üzerine Beşikci, tarım yollarında ve heyelan yaşanan bölgelerde inceleme yapılması; sulama sorunlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin hazırlanması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Vatandaşlarla sahada yapılan görüşmeler, önceliklerin belirlenmesine zemin sağladı.

Hasta ziyareti ve kırsal mahallelere devam eden destek:

Görüşmelerin yanı sıra Beşikci, bir süredir tedavi gören ve evinde dinlenen mahalle sakini yaşlı bir kadını evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette kadının evine ilişkin talepleri dinlendi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için belediye yetkililerine talimat verildi.

Beşikci, merkez mahallelerin yanı sıra tarım ve besicilikle geçimini sağlayan kırsal mahallelerin de ihmal edilmeyeceğini belirterek, sorunların çözümü amacıyla ilgili kamu kurumlarıyla iletişim ve işbirliği içinde olacaklarını, taleplerin takipçisi olacaklarını ifade etti.

AKDENİZ KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MURAT BEŞİKCİ, CİVANYAYLAĞI MAHALLESİ’NDE ESNAF, ÜRETİCİ, BESİCİ VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK BÖLGENİN SORUN VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ.