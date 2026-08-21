Çocuklara adanmış bir köşe: Eskişehir'in İyilik Durağı

Eskişehir'de çocuklara ücretsiz oyun ve yardım alanı

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde, Malhatun Sokak'ta hayırseverlerce kiralanan bir dükkan, çocuklara tahsis edilen 'İyilik Durağı'na dönüştürüldü. İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllülerinin yürüttüğü çalışmada mekan, renkli dekorasyon ve oyuncaklarla donatıldı. Birkaç aydır faaliyet gösteren merkezde çocuklar ihtiyaç duydukları oyuncak, kıyafet ve kitapları ücret talep edilmeden alabiliyorlar.

Mekan ve amaç:

Dükkan, tarihi yapının içinde çocukların güvenle oyun oynayabileceği bir alan olarak düzenlendi. Gönüllüler burada hiçbir şekilde paranın geçmediği, sadece yardım ve paylaşım esasına dayanan bir model işletiyor. İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu temsilcileri, hizmetin özellikle özel ihtiyaçlı çocukların önceliği gözetilerek yürütüldüğünü belirtiyor.

Etkinlikler ve destek ihtiyacı:

'İyilik Durağı'nda çocuklara yönelik oyun saatleri, masal ve drama atölyeleri, müzikli etkinlik günleri düzenleniyor. Gönüllüler ayrıca beceri yarışmaları, kitap okuma yarışmaları ve küçük ödüllerle teşvik programları yapıyor; bu çalışmalar çocukların katılımını artırmayı hedefliyor. Merkezde ayrıca çocuklara sunulan ikram malzemeleri de bulunuyor.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu Gönüllüsü Ayşegül Bozbaş, merkezdeki faaliyetlerin giderek genişleyeceğini ifade ederek, evlerde kullanılmayan oyuncak, kitap ve kıyafet bağışlarına ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bozbaş, çocukların geldiklerinde mutlu olduklarını ve gönüllü desteğinin önem taşıdığını söyledi.

Gönüllüler, 'İyilik Durağı'nın sadece eşya dağıtımı değil, aynı zamanda çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayan bir buluşma noktası olmasını hedefliyor. Destek vermek isteyenler, bağış ve gönüllülük konusunda gruba başvurabiliyorlar.

ESKİŞEHİR'DE HAYIRSEVERLER TARAFINDAN AÇILAN 'İYİLİK DURAĞI'NA GELEN İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLAR DİLEDİĞİNCE EĞLENİRKEN, İHTİYAÇ DUYDUKLARI OYUNCAK, KIYAFET VE KİTAP GİBİ EŞYALARI ÜCRETSİZ ALABİLİYOR.