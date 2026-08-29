Çorum'daki mağara ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor: üç şüpheli tutuklandı

soruşturmada son durum:

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, geçen ay Kavacak köyü yakınlarındaki mağarada define ararken hayatını kaybeden İ.A.'nın ölümüyle bağlantılı olduğu belirlenen üç kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden H.T. (46) ve H.K. (46) Ankara'da, S.D. (57) ise Gaziantep'te yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

olayın yaşandığı müdahale ve bulgular:

İhbarı yapan S.Ş., 9 Temmuz'da jandarma karakoluna başvurarak, define aramak için girdikleri mağarada arkadaşları İ.A.'nın sıkıştığını bildirdi. Bunun üzerine kayalık bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmaya profesyonel mağaracılar, madenciler ve AFAD ekipleri katıldı ve ekipler mağaranın yaklaşık 60 metre derinliğinde İ.A.'nın cansız bedenine ulaştı. Arama sırasında mağarada kaçak olduğu belirtilen ve halk arasında "patoz" olarak bilinen bazı kimyasal patlayıcılar da tespit edildi.

Güvenlik tedbirleri alındıktan sonra mağaradan çıkarılan İ.A.'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek defnedildi. Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler hakkındaki adli süreç devam ediyor.

ÇORUM’DA BİR ŞAHIS DEFİNE ARAMAK İÇİN GİRDİĞİ MAĞARADA YAŞAMINI YİTİRDİ. OLAYLA İLGİLİ FARKLI İLLERDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.