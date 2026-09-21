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Coşkuyla Menemen çömlek festivali 45 ülkeden katılımcıyla görkemli final yaptı

İzmir'in Menemeninde düzenlenen 5. Uluslararası Çömlek Festivali, 45 ülkeden sanatçıların katılımı, yarışmalar ve konserlerle üç günlük yoğun programın ardından sona erdi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Coşkuyla Menemen çömlek festivali 45 ülkeden katılımcıyla görkemli final yaptı

Kapanış töreni ve değerlendirme:

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, üç günlük yoğun programın ardından görkemli bir törenle sona erdi. Ödül töreninde Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, eşi Filiz Pehlivan ile birlikte dünya şampiyonlarına ödüllerini takdim etti. Başkan Pehlivan, festivalin geldiği noktaya vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bugün geldiğimiz noktada Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların buluştuğu, bilgi ve tecrübelerini paylaştığı önemli bir kültür ve sanat platformuna dönüştü."

Etkinlikler ve katılımcı profili:

Festival, 45 farklı ülkeden katılımcıyı ağırladı ve yerli-yabancı akademisyenler ile sanatçıların katkısıyla 19 atölye, alternatif pişirim etkinlikleri, dev raku gösterisi, Hemhal Sofra Kavramsal Seramik Yarışması, Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması, konserler ve pek çok festival sohbetine sahne oldu. Etkinlikler sırasında minikler tornanın başına otururken, ustalar ve akademisyenler bilgi-paylaşımı ve ortak üretim süreçleri gerçekleştirdi.

Festival alanı ve halkla buluşma:

Festival coşkusu kent merkezine yayıldı; Lise Yolu, Sevgi Yolu ve Prof. Muammer Aksoy Caddesi’ndeki stantların eklenmesiyle alan büyüdü ve her gün on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Ziyaretçiler hediyelik ürünler aldı, konserlerle eğlendi; Edis ve Nil Karaibrahimgil ile Menemen’in sevilen sesleri sahne performanslarıyla programı tamamladı. Başkan Pehlivan kapanış konuşmasında, "İnşallah gelecek yıl çok daha büyük bir heyecanla, çok daha büyük bir coşkuyla 6. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nde yeniden buluşacağız." diyerek gelecek yılın sözünü verdi.

Hünerli Eller Çömlek Yarışması sonuçları:

Erkekler Teknik Dal: 1- Oktay İde (Menemen), 2- Mustafa Desticioğlu (Menemen), 3- Uğur Tokmak (Menemen).

Kadınlar Teknik Dal: 1- Anetta Molnarne (Macaristan), 2- Karlygash Oralbayeva (Kazakistan), 3- Agata Teresa Marcinkowska (Polonya).

Erkekler Estetik Dal: 1- Gesualdo Internullo (İtalya), 2- Matthias Garnier (Fransa), 3- Ramazan Yaman (Kütahya).

Kadınlar Estetik Dal: 1- Karlygash Oralbayeva (Kazakistan), 2- Büşra Kaya (Kütahya), 3- Agata Teresa Marcinkowska (Polonya).

Ödül töreninin ardından çekilen aile fotoğrafları ve yabancı davetlilerin müzik eşliğinde coşkuyla katıldığı anlar, festivalin hem yerel hem uluslararası düzeyde oluşturduğu bağın görsel bir özeti olarak kaldı.

MENEMEN İLÇESİNDE 45 ÜLKEDEN KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 5&#039;İNCİ ULUSLARARASI ÇÖMLEK...

MENEMEN İLÇESİNDE 45 ÜLKEDEN KATILIMCIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN 5'İNCİ ULUSLARARASI ÇÖMLEK FESTİVALİNDE, ÇÖMLEK YARIŞMALARINDA DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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