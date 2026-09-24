Çözüm merkezi yapay zekâyla talepleri anında çözüme taşıyor

Çözüm Merkezi'nde yeni dönem:

Kocasinan Belediyesi, vatandaş taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla Çözüm Merkezi'nin yazılım altyapısını yapay zekâ destekli 3. nesil teknolojiyle güncelledi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkez, 25 Ağustos 2016 tarihinde başlayıp onuncu yılında bu teknolojik dönüşümü gerçekleştirmiş oldu. Yapılan güncelleme ile gelen başvuruların analiz edilmesi, kategorize edilmesi ve ilgili birimlere yönlendirilmesi süreçleri hızlandı.

İşleyiş nasıl değişti:

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar tarafından aktarıldığı üzere sistem, vatandaş taleplerini yalnızca almakla kalmıyor; önceliklendirme ve karar mekanizması işlevleriyle bürokratik aşamaları azaltıyor. Yapay zekâ, gelen talepleri metin düzeyinde analiz ederek en uygun kategoriye atıyor ve ilgili müdürlüğe yönlendiriyor. Bu yaklaşım, zaman kaybını en aza indirirken çözüm sürecinin hızını artırıyor ve hizmet takibini daha şeffaf hale getiriyor.

Çözüm Merkezi'nin temel amacı, talebin alınmasından sonucun vatandaşa iletilmesine kadar geçen süreci etkin kılmak. Sistem üzerinden oluşturulan veriler yalnızca anlık yönlendirme için kullanılmıyor; aynı veriler hizmet planlaması ve önceliklendirme çalışmalarında da değerlendiriliyor.

Veri odaklı planlama ve erişilebilirlik:

Kocasinan yönetimi, sistemde toplanan talepleri bölgesel ısı haritaları şeklinde analiz ederek hangi bölgede hangi konunun yoğunlaştığını noktasal olarak tespit ediyor. Başkan Çolakbayrakdar bu verilerin hizmet önceliklerini belirlemede önemli rol oynadığını belirtiyor. Bu sayede talepler sadece kapatılmıyor, aynı zamanda uzun vadeli iyileştirme ve kalite artışı için bilgi kaynağına dönüştürülüyor.

Vatandaşların belediyeye ulaşabileceği kanallar arasında yüz yüze iletişimin yanı sıra sosyal medya, Kocasinan Belediyesi web sitesi, mobil uygulama, cep telefonu, WhatsApp hattı ve telefon yer alıyor. Çözüm Merkezi hattı olarak belirtilen 0 (352) 222 70 00 numarası, vatandaşların talep iletebildiği ana iletişim noktalarından biri. Belediye, hizmetlerini 7/24 ulaşılabilir ve işlemeye açık tutmayı hedefliyor.

Başkan Çolakbayrakdar, belediyede uygulanan yalın yönetim anlayışının teknolojik dönüşümle desteklendiğini vurguluyor. Yapay zekâ destekli karar mekanizmasının, gelen talepleri anlamlandırıp doğru noktaya yönlendirerek hizmet üretme hızını artıran önemli bir araç olduğunu ifade ediyor. Belediye bununla birlikte teknolojiyi sadece takip etmekle kalmayıp doğrudan vatandaş hizmetine dönüştürmeyi amaçladığını belirtiyor.

Sonuç olarak Kocasinan Belediyesi, Çözüm Merkezi'ni yapay zekâ tabanlı bir platforma dönüştürerek hem hizmet mühendisliğini hem de vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Sistemin sağladığı veri odaklı içgörüler, günlük başvuruların ötesinde uzun vadeli hizmet stratejilerinin belirlenmesinde kullanılacak ve belediye hizmetlerinde verimlilik ile şeffaflığın artırılmasına katkı sağlayacak.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "YAPAY ZEKA DESTEKLİ KARAR MEKANİZMASIYLA BÜROKRASİYİ AZALTIYOR, SORUNLARI HIZLI ŞEKİLDE ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ." DEDİ.