Cuma sohbetleriyle canlanan mahalle: imece geleneği cemaati üç kat artırdı

Beyli Mahallesi'nde cuma geleneği

Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nde üç yıl önce başlatılan imece usulü yemek ve ikram geleneği, cuma günlerini mahalle için adeta bir buluşma ritüeline dönüştürdü. Uygulama yaz-kış demeden her cuma sürüyor; mahalle sakinleri ile çevre mahallelerden gelenler, namaz öncesi bir araya gelip birlikte vakit geçiriyor.

İkramlar ve uygulamanın işleyişi:

Her cuma sabahı saat 09.00'da başlayan etkinlikte keşkek, tatlı, su böreği ve ayran gibi ikramlar dağıtılıyor. İkramların hazırlığı imece usulüyle yürütülüyor; bir hafta bir grup, başka hafta başka kişiler sorumluluk alıyor. Hazırlık, servis ve sohbetler namaz vaktine kadar sürüyor; ardından cemaat birlikte cuma namazını eda ediyor.

Toplumsal etkileri ve katılım:

Beyli Mahallesi Muhtarı Serkan Ümit Aybastı uygulamanın üç yıl önce başladığını, son iki yıldır ise her cuma namazı öncesi düzenli ikramlar yapıldığını belirtti. Aybastı, "Daha önce yaklaşık 100 kişi ile kıldığımız cuma namazını artık 250-300 kişiyle kılıyoruz. Bu sayede mahallemizde birlik ve beraberlik çerçevesinde güzel bir kaynaşma ortamı oluştu" dedi ve geleneğin devam etmesini diledi.

Mahalle sakinleri de etkinliğin sosyal etkisini vurguluyor. Hayri Soğuksu, uygulamanın dışarıdan gelenleri de buluşturduğunu ve "bayram havasında muhabbetlerimiz oluyor" diye özetledi. Sami Öney cuma buluşmalarının birlik duygusunu güçlendirdiğini, Emine Seven ise uygulamanın mahallenin şenlenmesine ve dayanışmanın görünür hale gelmesine katkı sağladığını söyledi.

Mahalle sakinleri, haftalık imece geleneğinin hem sosyal bağları güçlendirdiğini hem de cuma günlerini ortak bir ritüel haline getirerek mahallede sürdürülebilir bir dayanışma örneği yarattığını belirtiyor.

YEMEK SONRASI SOHBET EDEN VATANDAŞLAR