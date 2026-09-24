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Darende'deki damar rahatsızlığı hava ambulansıyla Malatya'ya nakil gerektirdi

78 yaşındaki T.P., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde damar sorunu nedeniyle ileri tetkik için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Darende'deki damar rahatsızlığı hava ambulansıyla Malatya'ya nakil gerektirdi

Darende'den Malatya'ya hava ambulansıyla sevk

Malatya'nın Darende ilçesinde, damar rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören 78 yaşındaki T.P., ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevk edildi.

Hastanın tedavisinin sürdüğü Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, yerel imkanlarla yeterli tetkik ve müdahaleyi sağlayamayınca nakil kararı aldı.

Nakil süreci:

Karar üzerine hasta, tıbbi gereksinimlere uygun hazırlık yapılarak hava ambulansıyla nakledildi. Sevkin amacı, kişinin ihtiyaç duyduğu ileri tetkik ve tedavi hizmetlerine daha hızlı ulaşmasını sağlamaktı.

Transfer, ilgili sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi ve hasta Malatya'daki sağlık kuruluşuna ulaştırıldı; tedavi sürecinin devam edeceği bildirildi.

78 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

78 YAŞINDAKİ HASTA HAVA AMBULANSIYLA MALATYA’YA SEVK EDİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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