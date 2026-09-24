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Erzurum tarih derneği ve İHA'da kent gündemi konuşuldu

Erzurum Tarih Derneği heyeti, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kent kalkınması, projeler ve basının rolünü görüştü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum tarih derneği ve İHA'da kent gündemi konuşuldu

Ziyaret ve katılımcılar:

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Hacı Ömer Özden, beraberinde dernek yönetim kurulu üyeleriyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Özden'e Başkan Yardımcısı İsmail Bingöl ile yönetim kurulu üyeleri Sıtkı Sahil ve Cem Bakırcı eşlik etti. Ev sahibi olarak İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları hazır bulundu.

Ziyaretin gündemi ve değerlendirmeler:

Ziyarette, Erzurum'un gelişimine katkı sağlanması ve kentin daha hızlı kalkınması amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasında basın kuruluşlarının rolü ele alındı ve derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında İHA yöneticilerine bilgi verildi. Özden, İhlas Haber Ajansı'nı yakından takip ettiğini belirterek kentin projelerinin tanıtılmasında Türkiye Gazetesi ve İHA'nın gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti; basının kentin tanıtımı ve gelişimine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

İHA'nın rolü ve açıklamalar:

İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez nazik ziyaret için teşekkür ederek ajansın bölgedeki haber ağına dikkat çekti. Türkez, "İhlas Haber Ajansı, Türkiye’nin 81 ilinde ve ilçelerinde görev yapan geniş muhabir kadrosu sayesinde yerel gelişmeleri en hızlı ve tarafsız şekilde kamuoyuna ulaştırmaktadır," diyerek ajansın hem ulusal hem de yerel ve bölgesel medya için hızlı, güvenilir ve erişilebilir bir haber kaynağı olduğunu ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

ERZURUM TARİH DERNEĞİ BAŞKANI HACI ÖMER ÖZDEN, BERABERİNDE DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE...

ERZURUM TARİH DERNEĞİ BAŞKANI HACI ÖMER ÖZDEN, BERABERİNDE DERNEK YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE BİRLİKTE İHLAS HABER AJANSI (İHA) ERZURUM BÖLGE MÜDÜRÜ AYHAN TÜRKEZ VE HABER MÜDÜRÜ NİHAT KILIÇOĞULLARI’NA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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