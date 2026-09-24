Melikgazi destekli Cyclo‑Gen takımı TEKNOFEST 2026 biyoteknolojide birinci oldu

Melikgazi destekli Cyclo‑Gen takımı TEKNOFEST 2026'da birincilik elde etti

Melikgazi Belediyesi’nin desteklediği Cyclo‑Gen Takımı, TEKNOFEST 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda geliştirdiği yenilikçi yaklaşım sayesinde Türkiye 1’inciliği kazandı. Takımın projesi, üçlü negatif meme kanserinde ilaç direncinin azaltılmasına odaklanıyor.

yarışma ve proje:

Cyclo‑Gen Takımı, biyoteknoloji alanında yarışmaya sunduğu çalışmayla jüri tarafından öne çıkarıldı. Projenin odağında, mevcut tedavilere direnç gösteren kanser hücrelerinin duyarlılığını artırmaya yönelik geliştirilen yenilikçi yöntemler bulunuyor. Ekip, sahada ve laboratuvar çalışmalarında elde edilen bulgularla TEKNOFEST platformunda başarılı bir sunum gerçekleştirdi ve birinciliğe ulaştı.

belediye desteği ve başkanın değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençleri ve yenilikçi projeleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Palancıoğlu şunları söyledi: Melikgazi Belediyesi olarak TEKNOFEST kapsamında 2022 yılından beri teknoloji üreten ve geliştiren gençlerimizin her zaman yanında oluyoruz. Melikgazi Belediye’miz, yine gurur duyduğumuz bir başarıya daha ortak oldu. Belediyemizin desteklediği Cyclo‑Gen Takımı, Üçlü Negatif Meme Kanserinde ilaç direncinin azaltılmasına yönelik geliştirdiği proje ile TEKNOFEST 2026 Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda Türkiye 1’inciliğini elde ettiler.

Palancıoğlu, başarıyı kazanan ekip ve emeği geçenlere teşekkür ederek takım kaptanı Kübra Yumuk Tok ile danışmanları Prof. Dr. Zuhal Hamurcu ve Melikgazi Belediyesi personelini özel olarak andı. Başkan, gençlerin önünü açma ve vizyon projelerle destek sağlama taahhüdünü tekrarladı.

Bu sonuç, yerel destek ile genç araştırmacıların ulusal çapta görünür başarılar elde edebileceğini gösterirken, Cyclo‑Gen Takımı’nın çalışması önümüzdeki süreçte ilgiyle takip edilecek gelişmeler arasında yer alacak.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN DESTEKLEDİĞİ CYCLO-GEN TAKIMI, TEKNOFEST 2026 BİYOTEKNOLOJİ İNOVASYON YARIŞMASI’NDA GELİŞTİRDİĞİ YENİLİKÇİ KANSER TEDAVİSİ YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.