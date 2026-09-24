Kocaeli'nin madalyalı gençleri Büyükakın'dan destek sözü aldı

Buluşma ve kutlama:

Kocaeli'de ulusal ve uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan Kağıtsporlu sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya geldi. Toplantıda sporcuların bireysel ve takım başarıları değerlendirildi, emek ve disiplin öne çıkarıldı.

317 madalya ile gelen başarı:

Kulübün en dikkat çeken başarısı, 2025 yılında elde edilen toplam 317 madalya olarak kayda geçti. Bu sonuçlar, Kağıtsporlu sporcuların hem ulusal hem de uluslararası arenada düzenli olarak elde ettikleri başarıların somut bir göstergesi olarak yorumlandı.

Büyükakın'ın mesajı:

Başkan Tahir Büyükakın, sporcuları tebrik ederek, "Siz yeter ki çalışın, biz her zaman yanınızdayız" sözünü yineledi. Büyükakın, Kocaeli'nin sporda ulaştığı noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, başarıların sürmesi için belediye olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Görüşmenin ardından, sporcuların motivasyonunun artırılması ve altyapı ile organizasyon desteğinin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılacağı vurgulandı. Belediye ile kulüp arasındaki iş birliğinin, genç yeteneklerin gelişimi için sürdürüleceği mesajı öne çıktı.

KOCAELİ’DE ULUSAL VE ULUSLARARASI ŞAMPİYONALARDA MADALYA KAZANAN KAĞITSPORLU SPORCULAR, KBB BAŞKANI TAHİR BÜYÜKAKIN İLE BİR ARAYA GELDİ. BAŞARILI SPORCULARI TEBRİK EDEN BÜYÜKAKIN, "SİZ YETER Kİ ÇALIŞIN, BİZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ" DEDİ.