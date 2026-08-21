Dedeman'da buluşma: turizmde nitelikli eleman için okul-sektör iş birliği güçlendiriliyor

ETSO'nun MEİP projesi ikinci yürütme kurulu toplantısı Dedeman Turizm MTAL'de gerçekleşti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi (MEİP) kapsamında pilot okullarda oluşturulan Protokol Yürütme Kurulu (PYK) toplantıları devam ediyor. Projenin ikinci toplantısı, Erzurum Dedeman Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde yapıldı.

Topluluk ve hedefler:

Toplantıya Okul Müdürü Ayhan Akbulut başkanlık etti. Toplantıda ETSO Meclis Üyesi Erdal Erdoğan, Erzurum GGK Başkanı ve ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, ETSO Turizm Komitesi Başkanı Abdulkadir Ergün ve Okul Müdür Yardımcısı Mesut Tuna hazır bulundu.

Okul Müdürü Ayhan Akbulut, turizmi "bacasız sanayi" olarak nitelendirerek okulun vizyonunu anlattı. Öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimi bir arada aldıklarını belirten Akbulut, lisenin yıllık maksimum 60 öğrenci kontenjanıyla butik statüde eğitim verdiğini ve öğrencilerin Antalya ile Erzurum'daki otellerde beceri eğitimlerini tamamladıklarını söyledi.

Ortaklık kültürü ve yol haritası:

Toplantıda Erzurum'un turizm potansiyeli ve sektördeki mevcut eksiklikler masaya yatırıldı; konaklama sektörü ile acenteler arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, iş birliği, ortaklık kültürü ve profesyonelliğin sektörel gelişim için şart olduğu görüşünde birleşti.

Okul-sektör uyumunu artırmak amacıyla PYK tarafından belirlenen üç maddelik yol haritası şu şekilde kararlaştırıldı: konaklama sektörü yöneticileriyle istişare toplantıları yapılması, Ulusal Ajans’a Mesleki Eğitim Akreditasyonu için başvurulması ve Erasmus projeleri aracılığıyla öğrencilerin yabancı dil gelişimlerinin desteklenmesi.

Bölgesel kalkınma perspektifi:

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ise MEİP projesinin turizm ayağının bölgesel kalkınmadaki rolüne dikkat çekti. Özakalın, tarihi İpek ve Baharat Yolu güzergahında yer alan Erzurum’un önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Turizm ülke ekonomisi için itici güçtür" değerlendirmesinde bulundu ve bu potansiyelin değerlendirilebilmesi için okul-sanayi iş birliğinin sürdürüleceğini vurguladı.

Toplantı, belirlenen yol haritası doğrultusunda sektörel paydaşlarla daha sık bir araya gelme ve akreditasyon ile Erasmus süreçlerinin takip edilmesi kararıyla sona erdi.

ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN MESLEKİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ PROJESİ (MEİP) KAPSAMINDA, PİLOT OKULLARDA OLUŞTURULAN PROTOKOL YÜRÜTME KURULU (PYK) TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR. PROJENİN İKİNCİ BULUŞMASI, ERZURUM DEDEMAN TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ.