Defne’de HBB itfaiyesinin hızlı müdahalesi samanlık yangının büyümesini önledi

Defne'de samanlıkta yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Defne ilçesi Çökek Mahallesi'nde çıkan samanlık yangını, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine yönlendirilen HBB İtfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Müdahale ve süreç:
Yangın, samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Vatandaşların zamanında yaptığı ihbarın ardından olay yerine sevk edilen ekipler, hızlı ve koordineli müdahaleyle alevlerin çevreye sirayet etmesini engelledi.
Hasar ve inceleme:
Olay sırasında samanlıktaki balyalar zarar gördü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik incelemenin sürdüğünü bildirdi.
DEFNE’DE SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINIRKEN BÖLGEDE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI.
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