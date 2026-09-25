Delillerle adım adım: 55 milyonluk iddianın tanığı Fatma Kovan

Fatma Kovan'ın iddiası ve adliyeye başvuru:

Bodrum'dan Mardin'e taşındıktan sonra eski eşi A.K. tarafından dolandırıldığını ve 55 milyon lira tutarındaki malvarlığını kaybettiğini ileri süren Fatma Kovan, Batman Adliyesi'ne yeni deliller sunduğunu açıkladı. Kovan, iki buçuk yıldır süren hukuk mücadelesinde üç davasını kazandığını belirtti ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

Kovan, Diyarbakır'da kendisine karşı açılan bir dava bulunduğunu da söyleyerek yaşadıklarının kamuoyuna yansımasını ve sosyal medya paylaşımlarını eleştiren eski eşinin kendisini yıldırmaya çalıştığını iddia etti. 'Hiçbir zaman susmayacağım, hiç kimse beni susturamaz' diyerek kararlılığını tekrarladı.

Hukuk mücadelesinin ayrıntıları:

Fatma Kovan, 'Eski eşim A.K. tarafından dolandırıldım. İki buçuk yıldır hukuk mücadelemiz devam ediyor. Üç davamı kazandım' ifadelerini kullandı. Kovan, kazandığı davaların kendisini tatmin etmediğini; asıl amaçlarının itibarını ve haklarını geri kazanmak olduğunu söyledi.

Kovan, dört yaşında bir evladı olduğunu belirterek mücadelesinin öncelikli nedeninin çocuğu olduğunu vurguladı. Eski eşinin kendisini kolluk kuvvetlerine şikayet ederek zaman kaybettirdiğini, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlardan rahatsızlık duyduğunu ifade etti ve 'Ben bir fenomen değilim; evladımla birlikte mücadele eden bir insanım' dedi.

Deliller ve beklenti:

Adliyeye sunduğu delillerin içeriğini ayrıntılı olarak paylaşmak istemeyen Kovan, bu bilgilerin yargı tarafından değerlendirileceğini kaydetti. 'Bunları yargı görecek, kararı verecek olan da yargı' diyerek Türk yargısına güvendiğini belirtti. Ayrıca, o dönem için söz konusu miktarın 55 milyon lira olduğunu, aradan geçen süre içinde durumun değiştiğini söyledi.

Kovan, hukuki süreç boyunca vicdanından ve iyi niyetinden ödün vermediğini, hakkını asla helal etmediğini söyledi ve adaletin gereğini yapacağına inandığını ekledi. Basına ve yargıya sunduğu belgelerle sürecin aydınlanacağını ifade ederek hakkındaki davalarda mahkemelerin kanıta göre karar vereceğini vurguladı.

FATMA KOVAN, İKİ BUÇUK YILDIR SÜREN HUKUK MÜCADELESİNDE ÜÇ DAVASINI KAZANDIĞINI BELİRTEREK, “HİÇBİR ZAMAN SUSMAYACAĞIM, HİÇ KİMSE BENİ SUSTURAMAZ” DEDİ.