Filo Jet faciasında limanda yapılan bodoslama tamiri soruşturmanın merkezine oturdu

soruşturmeye yansıyan yeni bulgular

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 30 Ağustos tarihinde batan ve 267 kişinin bulunduğu Filo Jet kazasına ilişkin soruşturma, geminin yapısal bütünlüğü ve limana bildirilmemiş tamirat iddialarıyla yeni bir evreye girdi. Facia sonucu 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin ise kayıp olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket yöneticileri, kaptanlar, makinistler ve mürettebattan oluşan 9 zanlı 5’inci kez mahkemeye çıkarıldı.

bodoslama tamiratı limanda yapıldı:

Soruşturmanın en kritik başlığı geminin ön kısmındaki ana konstrüksiyon parçası olan bodoslamada yapılan tamirat oldu. Polis, teknisyen ve mühendis ifadelerine dayanarak, bodoslamanın darbelere ve sürtünmeye karşı geminin güvenliğini sağlayan ana parçalarından biri olduğunu, oluşan hasarın profesyonel şartlarda tersanede onarılması gerektiğini mahkemeye bildirdi. Ancak dosya incelemesinde bodoslama tamiratının tersane yerine Girne Limanı’nda gerçekleştirildiği, tamiratta boya, silikon ve ikili yapıştırıcı kullanıldığı tespit edildi.

Mahkemede aktarılan polis şahadetine göre tamirat Limanlar Dairesi’ne bildirilmedi; aynı belge ve görüşte, böyle bir bildirim yapılmış olsaydı gemiye seyir izni verilmeyeceği vurgulandı. Bu tespit soruşturmanın yönünü değiştiren, geminin sefere çıkma izni ve güvenlik denetimleriyle ilgili soruları öne çıkardı.

tamiratın kim tarafından yapıldığı ve muhasebe kayıtları:

İfadelerde bazı zanlılar bodoslama tamiratının kaptan ve mürettebat tarafından yapıldığını belirtirken, kimin tamiri yürüttüğünün kesinleştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Polis ifadeler arasındaki çelişkileri de araştıracağını açıkladı. Tamir için kullanılan malzemelere ilişkin ödemelerin şirket tarafından karşılandığı yönündeki bilgiler üzerine şirketin muhasebe kayıtlarının inceleneceği, boya ve yapıştırıcı ödemelerine ilişkin belgelerin araştırılacağı kaydedildi. Ayrıca Limanlar Müdürlüğü’ne kaptan ve şirket yönetiminin bilgi vermesi gerektiği yönünde de şahadet verildi.

deliller, teknik görüşler ve uluslararası yazışmalar:

Soruşturmada üç gemi mühendisinin teknik görüşü alındı. Dosyada yer alan 17 Haziran tarihli fotoğraflarda tamir edilen bölümün yaklaşık bir metre civarında olduğu belirtildi. Adana’daki tersaneye bodoslama ve önceki tamirlerle ilgili bilgi ve belge talebi içeren yazılar gönderildi; ancak Türkiye’den henüz yanıt gelmedi. Dosyada bugüne kadar toplam 320’den fazla kişi ifadeye çağrıldı ve elde edilen fotoğraflar, teknik raporlar ve şirket kayıtları birlikte değerlendiriliyor.

arama-kurtarma çalışmaları ve soruşturmanın gidişatı:

Mahkemeye sunulan bilgiye göre facianın yaşandığı gece gemiden yapılan mayday çağrısı 00.20 civarında kayıtlara geçti ve bölgeye ulaşan ilk yardım unsuru yaklaşık 35 dakikada olay yerine vardı. İlk müdahale Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve kurtarma koridoru yaklaşık 22 dakikada oluşturuldu. Gemi saat 13.50 civarında tamamen battı. Arama-kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 15 cansız bedenine ulaşıldı, 13 kişi için aramalar sürüyor.

Polis, ifadelerin tamamlanması, şirket muhasebe kayıtlarının incelenmesi, Türkiye’den gelecek yanıtlar ve teknik incelemeler tamamlanana dek zanlıların tutukluluklarının uzatılmasını talep etti; mahkeme 9 zanlı hakkında 7 gün daha tutukluluk kararı verdi. Soruşturma bundan sonra özellikle bodoslamadaki hasarın boyutu, tamiratı kimin gerçekleştirdiği, kullanılan malzemelerin kim tarafından temin edildiği ve neden Limanlar Dairesi’ne bildirimde bulunulmadığı konularına yoğunlaşacak.

Duruşma sırasında mahkeme önünde toplanan kazazedelerin yakınları zanlılara tepki gösterdi ve bazıları hakkında 'katiller' diye bağırdı; aileler firma sahiplerinin de yargılanmasını talep etti.

KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturmada geminin yapısal bütünlüğü açısından kritik yeni bilgiler mahkemeye yansıdı. Geminin ana yapısal parçalarından "bodoslama", tersanede profesyonel şekilde onarılması gerekirken, Girne Limanı'nda boya, silikon ve ikili yapıştırıcı kullanılarak tamir edildiği, Limanlar Dairesi'nin tamirattan haberdar edilmediği, bildirilmesi halinde gemiye seyir izni verilmeyeceği belirtildi.