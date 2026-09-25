Karapınar’da hizmette etkinlik ve koordinasyon ön plana çıktı

Karapınar’da idare şube başkanları toplantısı

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk başkanlığında, ilçede görev yapan daire amirlerinin katılımıyla İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden çalışmaların genel durumu ele alındı.

gündemdeki konular:

Toplantıda kurumların faaliyetleri, yürütülen projeler ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları üzerine değerlendirmeler yapıldı. İlçe idare şube başkanları, sorumluluk alanlarındaki çalışmaları Kaymakam Şenol Öztürk ile paylaştı; hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ve verimli biçimde sunulması için yapılabilecek düzenlemeler tartışıldı. Özellikle kamu hizmetlerinin hız, erişilebilirlik ve vatandaş memnuniyeti ekseninde ele alınması vurgulandı.

değerlendirme ve iş birliği:

Kaymakam Öztürk, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin ve iş birliğinin arttırılmasının önemine işaret etti. Toplantıda, hizmetlerin vatandaş odaklı, etkin ve hızlı bir anlayışla yürütülmesine yönelik operasyonel adımların atılmasının gerekliliği ön plana çıktı. Katılımcılar karşılıklı görüş, öneri ve değerlendirmelerini paylaştı; alınan kararlar ve tavsiyeler çerçevesinde takip mekanizmalarının işletilmesi kararlaştırıldı. Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

KARAPINAR KAYMAKAMI ŞENOL ÖZTÜRK BAŞKANLIĞINDA, İLÇEDE GÖREV YAPAN DAİRE AMİRLERİNİN KATILIMIYLA İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.