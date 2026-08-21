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Demirözü'nde portatif havuzla gençlere yüzme eğitimi veriliyor

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle Demirözü'nde kurulan portatif havuzda gençler yaz boyunca yüzme eğitimi alıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 08:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Demirözü'nde portatif havuzla gençlere yüzme eğitimi veriliyor

Demirözü'nde portatif havuzla yüzme eğitimi

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde Demirözü ilçesinde kurulan portatif havuzda gençlere yönelik eğitimler devam ediyor. Uygulama, yaz dönemi boyunca çocuk ve gençlerin yüzme öğrenmesini sağlamak üzere planlandı.

Eğitimin amaçları:

Programın öncelikli hedefi, katılımcıların yüzme bilmesini sağlayarak su sporlarıyla tanışmalarını kolaylaştırmak ve spora olan ilgiyi artırmaktır. Eğitimler ayrıca güvenli su davranışları kazandırmayı ve gençlerin yaz dönemini hem eğlenceli hem de verimli geçirmelerini amaçlıyor.

Uygulama ve katılım:

Portatif havuzda düzenlenen eğitimler, çocuk ve gençlerin yaş ile beceri düzeylerine göre planlanıyor. Yetkililer, projenin gençlerin spor yaparak hem sosyal hem fiziksel gelişimlerine katkı sağladığını ve yaz dönemini değerlendirmelerine imkân tanıdığını belirtti.

BAYBURT&#039;UN DEMİRÖZÜ İLÇESİNDE, &quot;YÜZME BİLMEYEN KALMASIN&quot; PROJESİ KAPSAMINDA GENÇLERE YÖNELİK YÜZME...

BAYBURT'UN DEMİRÖZÜ İLÇESİNDE, "YÜZME BİLMEYEN KALMASIN" PROJESİ KAPSAMINDA GENÇLERE YÖNELİK YÜZME EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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