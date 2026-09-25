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Demiryolunda yeni dönem: milli elektrikli trenin seri üretimine yıl sonunda başlanacak

Bakan Uraloğlu, milli elektrikli trenin bu yıl sonu itibarıyla seri üretimine başlanacağını açıkladı; havacılık, yol ve Isparta projelerine dair bilgiler paylaştı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Demiryolunda yeni dönem: milli elektrikli trenin seri üretimine yıl sonunda başlanacak

Ulaştırma yatırımlarında yol haritası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta ziyaretinde belediye yetkilileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek ülkenin ulaşım altyapısında gelinen noktayı ve öncelikli projeleri değerlendirdi. Ziyarette Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun ile partinin il yöneticileri de hazır bulundu.

Havacılıkta ulaşılan seviye:

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin havacılık ağının genişlediğini vurgulayarak İstanbul Havalimanı'nın artık 340 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini ve günlük yaklaşık 1 700-1 800 seferle Avrupa'da lider konumda olduğunu hatırlattı. Ayrıca Erah Havacılık Akademisi'ne ait bir uçağın toplantı sırasında gösteri uçuşu yaptığı belirtildi.

Demiryollarında hedefler ve milli tren:

Uraloğlu demiryolu çalışmalarına dair, ülkenin hızlı demir yolu kapasitesinin Avrupa'da 6., dünyada 8. sıraya yükseldiğini, yaklaşık 5 bin kilometre uzunluğunda devam eden hat çalışmalarının bulunduğunu aktardı. Karada da yerli üretim olarak geliştirilen ve saatte 225 kilometre hıza ulaşan milli elektrikli trenin seri üretimine bu yıl sonu itibarıyla başlanacağını açıkladı.

Karayolu yatırımları ve yerel projeler:

Bakan, karayolu ağındaki gelişmelere değinerek 30 bin kilometreyi aşan bölünmüş yol uzunluğu sayesinde 77 ilin birbirine bağlandığını söyledi. Geçmişte şehirlerarası ortalama hızın 40 km/s iken bugün ortalamanın 90 km/s seviyelerine çıktığını belirtti. Isparta özelinde ise bakanlık tarafından bugüne kadar yapılan yatırımın 32 milyar TLyi aştığını vurguladı.

Isparta şehir içindeki hastane kavşağının yoğunluğuna dair projenin tamamlandığını, yatırım programına alındığını ve yıl bitmeden ihalesinin yapılacağını bildirdi. Ayrıca kuzey-güney aksında Antalya-İstanbul hattı kapsamında Afyon'a kadar uzanacak demiryolu çalışmalarının peyderpey hayata geçirileceğini ifade etti.

Sektör temsilcileriyle etkileşim:

Uraloğlu ziyaret vesilesiyle öğrencilerle de sohbet etti ve havalimanı ile ulaşım altyapısına yönelik il taleplerini dinlediğini aktardı. Havacılık, demiryolu ve karayolu yatırımlarının eş zamanlı yürütüldüğünü, bu sayede ulaşım kapasitesinin hem iç pazarda hem de uluslararası bağlantılarda güçlendirildiğini söyledi.

Toplantıda verilen mesajlar, milli üretim hedeflerinin sürdürülmesi ve yerel projelerin hızlandırılması yönündeydi. Bakanın açıklamaları, önümüzdeki dönemde demiryolu ve havacılık alanındaki somut adımların artacağına işaret ediyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İ...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İ ZİYARETİNİN ARDINDAN ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİYLE DÜZENLENEN YEMEKLİ TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ. İSTANBUL HAVALİMANI’NIN 340 NOKTAYA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BELİRTEN URALOĞLU, "GÖKYÜZÜNDE KAAN’IMIZ VAR, HÜRKUŞ’UMUZ, ATAK’IMIZ VAR. KARADA DA ONLAR NEYSE 225 KİLOMETRE SAATLE GİDEN MİLLİ ELEKTRİKLİ TRENİMİZ VAR" DEDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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