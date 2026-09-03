Denizli OSB'de ortak vizyon: kamu ve sanayi el ele

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım, Denizli OSB yönetimine iade-i ziyarette bulunarak yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. Ziyarette Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım ve Bölge Müdürü Ahmet Taş hazır bulundu.

görüşmede ele alınan ana başlıklar:

Toplantıda bölgenin mevcut çalışmaları, sanayinin gelişimine yönelik hedefler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler karşılıklı değerlendirmeye açıldı. Katılımcılar, Denizli OSB'nin kent üretimi ve istihdam kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanan uygulamaların önemini vurguladı ve kamu-kurumsal iş birliğinin sürdürülebilir büyüme için anahtar olduğunu belirtti.

yönetimden değerlendirme:

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, görüşmede kamu kurumlarıyla yakın iletişim ve istişarenin öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, bölgenin geleceğe güçlü bir vizyonla hazırlanması için bu tür temasların değerine dikkat çekti ve İl Müdürü Yıldırım'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

il müdürünün mesajı:

İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım ise Denizli OSB'nin kentin üretim ve istihdam gücündeki kritik rolüne işaret ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Görüşmelerde karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve önümüzdeki iş birliklerinin çerçevesi üzerine mutabakat sağlanmaya çalışıldı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ ERTUĞRUL YILDIRIM, DENİZLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU VE YÖNETİMİNE İADE-İ ZİYARETTE BULUNARAK YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ.