Dolar 48,3120 +0,03%
Euro 56,2456 +0,20%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.941,23 +1,23%
EUR/USD 1,1610 +0,16%
Brent Petrol 94,54 -1,14%
--°

Denizli OSB'de ortak vizyon: kamu ve sanayi el ele

İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım, Denizli OSB yeni yönetimini ziyaret ederek bölgenin projeleri, sanayinin sürdürülebilir büyümesi ve iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli OSB'de ortak vizyon: kamu ve sanayi el ele

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım, Denizli OSB yönetimine iade-i ziyarette bulunarak yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. Ziyarette Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Onur Yıldırım ve Bölge Müdürü Ahmet Taş hazır bulundu.

görüşmede ele alınan ana başlıklar:

Toplantıda bölgenin mevcut çalışmaları, sanayinin gelişimine yönelik hedefler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler karşılıklı değerlendirmeye açıldı. Katılımcılar, Denizli OSB'nin kent üretimi ve istihdam kapasitesinin güçlendirilmesine odaklanan uygulamaların önemini vurguladı ve kamu-kurumsal iş birliğinin sürdürülebilir büyüme için anahtar olduğunu belirtti.

yönetimden değerlendirme:

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, görüşmede kamu kurumlarıyla yakın iletişim ve istişarenin öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, bölgenin geleceğe güçlü bir vizyonla hazırlanması için bu tür temasların değerine dikkat çekti ve İl Müdürü Yıldırım'a nazik ziyareti için teşekkür etti.

il müdürünün mesajı:

İl Müdürü Ertuğrul Yıldırım ise Denizli OSB'nin kentin üretim ve istihdam gücündeki kritik rolüne işaret ederek yeni yönetime başarı dileklerini iletti. Görüşmelerde karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı ve önümüzdeki iş birliklerinin çerçevesi üzerine mutabakat sağlanmaya çalışıldı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ ERTUĞRUL YILDIRIM, DENİZLİ OSB YÖNETİM...

DENİZLİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ ERTUĞRUL YILDIRIM, DENİZLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU VE YÖNETİMİNE İADE-İ ZİYARETTE BULUNARAK YENİ GÖREVLERİNDE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akbank 26 ticari merkeze uzanan ağla tüzel müşterilere bütüncül hizmet sunmayı h...
images

Simav'da kesme çiçek üretimine saha ziyareti
images

Yerli ırklarla kırsalda üretim güçlendi: TİGEM 18 bin 393 gebe düve ve 9 bin 800...
images

Ağrı'da tarladan sofraya: kavun ve karpuz hasadı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şehir merkezinde şaşırtan rakam: dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı

Soğucak'ta uzun soluklu altyapı yatırımı: 2 bin 820 metre yeni kanalizasyon hattı

aktardan mevsim geçişlerinde bağışıklığı koruyan doğal öneriler

Hasanlar köyünde yıldızlar altında sinema gecesi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı