Denizli ve Uşak'ta kırılgan günler: orman yangını uyarısı

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü kritik tarihler için teyakkuz ilan etti

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 28-30 Ağustos tarihleri arasında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığını duyurdu. Kurum, Denizli ve Uşak genelinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle önlemleri artırdı.

meteorolojik uyarı:

Meteorolojik değerlendirmeler, artan hava sıcaklıkları, düşen bağıl nem ve sert rüzgarların beraberliği nedeniyle yangınların hem çıkma olasılığını hem de hızla yayılma riskini yükselttiğini gösteriyor. Bu koşullar altında kıvılcım ve ihmal kaynaklı yangınlar kısa sürede kontrol dışına çıkabiliyor.

vatandaşa hayati uyarılar:

Ormanlık alanlar ve bitişiğindeki kırsal bölgelerde anız, bahçe ve sera atığı yakılması dahil olmak üzere yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerden kaçınılması istendi.

Ormanlara girişlerin yasaklandığı yerlere uyulması, orman içi yolların araçlar tarafından duraklama amacıyla kullanılmaması ve yol kenarlarında piknik yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kritik günlerde izinli mesire alanlarında dahi hiçbir şekilde ateş yakılmaması gerektiğini belirtti; biçerdöver ve balya makinelerinin ise gerekli yangın söndürme ekipmanı ve su tankeri olmaksızın çalıştırılmaması istendi.

Sigara izmaritlerinin yol kenarlarına atılmaması, araç egzozlarına dikkat edilmesi ve spiral ile kaynak makinesi gibi kıvılcım çıkaran cihazların açık alanda kullanılmaması ayrıca önem taşıyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların görülen en küçük şüpheli duman veya olağandışı durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin hayati önem taşıdığını hatırlattı. Bölge halkının duyarlı ve tedbirli olması, yangınların büyümesini engellemede belirleyici olacak.

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 28-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YÜKSEK SICAKLIK, DÜŞÜK NEM VE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ORMAN YANGINI RİSKİNİN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAĞINI DUYURARAK TEYAKKUZA GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI. DENİZLİ VE UŞAK HALKINA HAYATİ UYARILARDA BULUNULDU.