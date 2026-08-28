Dolar 48,2399 +0,50%
Euro 56,2277 +0,02%
Bist 14.563,25 -0,08%
Altın Gram 7.213,77 -0,27%
EUR/USD 1,1652 -0,06%
Brent Petrol 88,37 -0,17%
--°

Denizli ve Uşak'ta kırılgan günler: orman yangını uyarısı

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 28-30 Ağustos'ta yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin arttığını duyurdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli ve Uşak'ta kırılgan günler: orman yangını uyarısı

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü kritik tarihler için teyakkuz ilan etti

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 28-30 Ağustos tarihleri arasında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar beklentisi nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığını duyurdu. Kurum, Denizli ve Uşak genelinde tüm imkan ve kabiliyetleriyle önlemleri artırdı.

meteorolojik uyarı:

Meteorolojik değerlendirmeler, artan hava sıcaklıkları, düşen bağıl nem ve sert rüzgarların beraberliği nedeniyle yangınların hem çıkma olasılığını hem de hızla yayılma riskini yükselttiğini gösteriyor. Bu koşullar altında kıvılcım ve ihmal kaynaklı yangınlar kısa sürede kontrol dışına çıkabiliyor.

vatandaşa hayati uyarılar:

Ormanlık alanlar ve bitişiğindeki kırsal bölgelerde anız, bahçe ve sera atığı yakılması dahil olmak üzere yangına neden olabilecek tüm faaliyetlerden kaçınılması istendi.

Ormanlara girişlerin yasaklandığı yerlere uyulması, orman içi yolların araçlar tarafından duraklama amacıyla kullanılmaması ve yol kenarlarında piknik yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kritik günlerde izinli mesire alanlarında dahi hiçbir şekilde ateş yakılmaması gerektiğini belirtti; biçerdöver ve balya makinelerinin ise gerekli yangın söndürme ekipmanı ve su tankeri olmaksızın çalıştırılmaması istendi.

Sigara izmaritlerinin yol kenarlarına atılmaması, araç egzozlarına dikkat edilmesi ve spiral ile kaynak makinesi gibi kıvılcım çıkaran cihazların açık alanda kullanılmaması ayrıca önem taşıyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, vatandaşların görülen en küçük şüpheli duman veya olağandışı durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin hayati önem taşıdığını hatırlattı. Bölge halkının duyarlı ve tedbirli olması, yangınların büyümesini engellemede belirleyici olacak.

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 28-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YÜKSEK SICAKLIK, DÜŞÜK NEM VE...

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, 28-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YÜKSEK SICAKLIK, DÜŞÜK NEM VE KUVVETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ORMAN YANGINI RİSKİNİN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAĞINI DUYURARAK TEYAKKUZA GEÇİLDİĞİNİ AÇIKLADI. DENİZLİ VE UŞAK HALKINA HAYATİ UYARILARDA BULUNULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan genç son yolculuğuna uğurlandı
images

Akyaka'da rüzgârla büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
images

Sultangazi'de çocuk odasında başlayan yangın ev sakinlerini tedbir amaçlı tahliy...
images

Bornova'da sabah saatlerinde tıra arkadan çarpan panelvan sürücüsü yaşamını yiti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi'de çocuk odasında başlayan yangın ev sakinlerini tedbir amaçlı tahliye ettirdi

İslam dünyasının yeni temsilcisi Moritanyalı İsmail Ould Cheikh Ahmed genel sekreter oldu

Taksim camii'nde şehitler anısına 30 ağustos mevlidi

Müşküle'nin altyapısı yenilendi, mahalle yolları konfora hazırlanıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza