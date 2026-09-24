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Denizli’nin vergi rekortmenleri açıklandı: isimlerin büyük bölümü gizli kaldı

Denizli Vergi Dairesi, 2025 vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisi ilk 100 rekortmen listesini açıkladı; birçok isim paylaşılmadı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli’nin vergi rekortmenleri açıklandı: isimlerin büyük bölümü gizli kaldı

gelir vergisi rekortmenleri:

Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenlerini kamuoyuna açıkladı. İlk 100’e giren kişi ve kurumların yer aldığı listede, farklı sektörlerden iş insanları, yatırımcılar ve serbest meslek erbabı yer aldı. Listede yer alan mükelleflerin büyük bir kısmı, isimlerinin kamuoyuna duyurulmamasını tercih etti.

Açıklamada öne çıkan noktalardan biri, ilk 10 içinde bulunan mükelleflerden 6’sının isimlerinin açıklanmasını istememesi oldu. Bu tercih, bölge iş dünyasının bir bölümünde vergi rekortmenliğinin duyurulması konusunda temkinli bir yaklaşım olduğunu gösteriyor. Liste, kentte gelir elde eden farklı meslek gruplarını ve yatırım alanlarını yansıtıyor.

kurumlar vergisi rekortmenleri:

Denizli Defterdarlığı tarafından paylaşılan Kurumlar Vergisi rekortmenleri listesinde ise sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinden büyük firmalar sıralandı. Gıda, tekstil, enerji, lojistik, inşaat ve otomotiv gibi sektörler listede belirgin şekilde temsil edildi. İlk 100’e giren şirketler, kentin ekonomik dinamiklerine katkı sağlayan önemli oyuncular oldu.

Yayımlanan bilgilerde, kurumsal düzeyde de isimlerin paylaşılmaması yönünde talepler bulunduğu kaydedildi; açıklamada 7 kurumun isimlerinin bildirilmesini istemediği belirtildi. Bu durum, kurumsal vergi beyanlarının kamuoyuyla paylaşımı konusunda benzer bir gizlilik eğilimini ortaya koyuyor.

gizlilik ve şeffaflık dengesi:

Paylaşılan listeler, hem bölge ekonomisinin hangi alanlardan beslendiğine dair önemli ipuçları veriyor hem de mükelleflerin bireysel ve kurumsal gizlilik tercihlerinin altını çiziyor. Resmi açıklamalar, sayısal sıralamaları ve sektör dağılımını ortaya koyarken, birçok ismin açıklanmaması vergi rekortmenliği duyurularında süregelen bir hassasiyet olduğunu işaret ediyor.

Denizli’de açıklanan bu listeler, kent ekonomisinin çeşitliliğini ve vergi gelirlerine katkıda bulunan aktörlerin profillerini görmek açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor. Resmi kaynakların paylaştığı sıralamalar, yerel ekonomi ve sektör analizi için temel veri sağlamayı sürdürmektedir.

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 2025 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE TAHAKKUK EDEN GELİRLERİNE GÖRE EN...

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, 2025 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE TAHAKKUK EDEN GELİRLERİNE GÖRE EN YÜKSEK VERGİ ÖDEYEN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİNİ AÇIKLADI. İLK 100’E GİREN KİŞİ VE KURUMLARIN YER ALDIĞI LİSTEDEKİ REKORTMENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU İSİMLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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