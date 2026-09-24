Yeni nesil muayene ağı için TURKA 40'tan fazla noktada yatırım başlatıyor

Yeni nesil araç muayene altyapısında hızlanma:

TURKA, 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralma hazırlıkları kapsamında ülke genelinde istasyon yatırımlarını hızlandırıyor. İstanbul, Adıyaman, Karaman ve Tekirdağ başta olmak üzere devam eden inşaatların yanı sıra Ekim ayında Ankara, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa ve Nevşehir'de 40'ı aşkın yeni merkezin inşa sürecinin başlaması hedefleniyor. Bu yatırımlarla birlikte hizmete erişim sürelerinin kısaltılması ve muayene kapasitesinin artırılması planlanıyor.

örnek merkez: Arnavutköy'den yaygınlaştırma:

İstanbul'da Ağustos ayında tanıtılan Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezi, kurulacak merkezlerin teknoloji, ekipman ve operasyon modeline ilişkin referans noktası olarak kullanılıyor. Arnavutköy'deki Örnek Merkez'de yeni teknolojiler, yazılımlar ve ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde test ediliyor; ekipman karşılaştırmaları ve yazılım güncellemeleri gerçekleştiriliyor, operasyonel süreçler tek tek doğrulanıyor. Elde edilen bulgular ve iyileştirmeler 81 ildeki merkezlere aktarılacak.

yüksek teknoloji ve personel eğitimi:

Yeni nesil istasyonlar, yapay zekâ destekli görüntü işleme sistemlerinden yüksek çözünürlüklü kameralara, lazer ölçüm teknolojilerinden gelişmiş sensörler ve robotik sistemlere kadar ileri donanımlarla tesis edilecek. Bu teknolojilerin uygulamalı sahaya entegrasyonu Örnek Merkez'de doğrulanırken, bölgesel merkezlerde görev alacak personel de teorik eğitimlerini takip eden uygulamalı eğitimleri Örnek Merkez'de gerçek araçlar üzerinde alacak.

Yeni nesil araç muayene dönemi için öngörülen toplam yatırım programı yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde. Proje kapsamında ülke genelindeki inşaat ve altyapı çalışmalarının önümüzdeki dönemde daha da hızlanması bekleniyor.

yerel örnek: Kapaklı'da ruhsat alındı, inşaat başladı:

Tekirdağ'ın gelişen ilçesi Kapaklı'da kurulacak yeni araç muayene merkezinin ruhsatı, Kapaklı Belediyesi'nde düzenlenen imza töreniyle alındı. Toplam 8 bin 400 metrekarelik alan üzerine tesis edilecek merkezde biri binek, üçü ağır vasıtalar için olmak üzere dört muayene kanalı yer alacak. Merkez; Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Ergene ile özellikle Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelere hizmet verecek şekilde planlandı.

Mustafa Çetin: İlçenin nüfus ve sanayi büyümesiyle birlikte hizmet ihtiyacının arttığını, TURKA'nın yatırımının bölge gelişimi açısından önem taşıdığını ve merkezin çevre ilçelere de kolay ulaşım sağlayacağını belirtti.

Serhan Salman: TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, istasyon yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini vurgulayarak, her bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alarak planlanan merkezlerle araç sahiplerinin muayene hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesini hedeflediklerini; yeni nesil teknolojiler, modern ekipmanlar ve ortak operasyon standartlarıyla araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönemin altyapısını kurduklarını ve İstanbul'daki Örnek Merkez'de geliştirilen uygulamaların bu altyapının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

TURKA İCRA KURULU ÜYESİ SERHAN SALMAN VE KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÇETİN