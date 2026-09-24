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Güzellikte sürdürülebilir inovasyona ikinci tur: L’Oréal L’AcceleratOR ikinci dönemi açıldı

L’Oréal, 100 milyon euro fonla desteklenen L’AcceleratOR’un ikinci döneminde 8 ülkeden 13 girişimle iklim, doğa, döngüsellik ve su teknolojilerinde pilot çalışmalar yürütecek.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Berk Doğan

Güzellikte sürdürülebilir inovasyona ikinci tur: L’Oréal L’AcceleratOR ikinci dönemi açıldı

L’AcceleratOR ikinci döneme başladı

Tekno-güzellik şirketi L’Oréal, sürdürülebilir inovasyona ayrılan 100 milyon euro fonla hayata geçirilen hızlandırıcı programı L’AcceleratORun ikinci dönemini başlattı. Program, iklim, doğa ve döngüsellik alanlarındaki acil sorunlara yönelik teknolojileri belirlemeyi, pilotlarla test etmeyi ve ölçeklendirmeyi amaçlıyor. Bu dönemde coğrafi kapsam genişletilirken, su teknolojileri gibi yeni odak alanları da eklendi.

Programın işleyişi ve hedefleri:

Program kapsamında 8 ülkeden seçilen 13 öncü şirket, Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) inovasyon ekibinin liderliğinde yoğun bir hızlandırma sürecine girecek. Katılımcılar, çözümlerini pilot uygulamaya hazır hale getirmeye odaklanacak ve program süresince L’Oréal Grup’un küresel kaynaklarına erişerek çözümlerini dünya genelindeki operasyonlarda ölçeklendirme fırsatı elde edecek.

Seçilen girişimler, 6 ila 9 ay sürecek pilot projeler yürütmeyi hedefliyor. Programın amacı yalnızca teknoloji geliştirmek değil; aynı zamanda girişimci üretkenliği, bilimsel ilerleme ve şirketin küresel erişimini birleştirerek yeniliklerin ticarileşmesini hızlandırmak.

Katılımcılar ve öne çıkan çözümler:

Yeni nesil ambalaj ve malzemeler alanında Arda Biomaterials (Birleşik Krallık) bitki bazlı deri alternatifi; Bormioli Luigi (İtalya) ultra hafif ve dayanıklı cam ambalaj tasarımları; Auressens (Fransa) metal içermeyen, geri dönüştürülebilir yansıtıcı pigmentler; Newlight Technologies, Inc. (ABD) ise metanı ambalaj malzemesine dönüştürüyor.

Yenilikçi içerikler ve formüller cephesinde Bioweg (Almanya) hassas fermantasyonla yeni hammaddeler geliştirirken, Envision Energy (Çin) yenilenebilir enerjiden saç boyaları için yeşil amonyak üretmeyi hedefliyor.

Gelişmiş endüstriyel süreçlerde Without (Hindistan) esnek ambalajların geri dönüşümü için teknoloji sunuyor; HCpect (Çin) plastik atıkları kimyasal geri dönüşümle işliyor; MacroCycle (ABD) düşük karbonlu PET geri dönüşümü; Nexus (Hindistan) döngüsel teknolojiyle tarımsal atıklardan batarya üretimi; Upheat Solutions Oy (Finlandiya) endüstriyel ısı pompalarıyla enerji verimliliği sağlıyor; Laminar (ABD) ise akıllı sensörlerle endüstriyel su yönetimini ve toplam kullanımın azalmasını amaçlıyor.

Veri istihbaratı alanında Waterplan (ABD) yerel düzeyde harekete geçmeyi kolaylaştıran, su ve biyoçeşitlilik risklerini ele alan yapay zekâ tabanlı bir platform sunuyor.

Ezgi Barcenas, L’Oréal Kurumsal Sorumluluk Direktörü olarak programı ‘‘Güzellik sektöründe öncü çözümler aracılığıyla yeni ufuklar açmak için çalışıyoruz. L’AcceleratOR’un ikinci dönemi; girişimci üreticiliğini, bilimsel ilerlemeyi ve şirketin küresel erişimini bir araya getirerek çığır açan inovasyonların ölçeklendirilmesine katkı sağlama hedefimizi yansıtıyor’’ sözleriyle değerlendirdi. CISL İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür James Cole ise seçimin titiz bir süreç sonucu yapıldığını belirterek programın uluslararası pazarda uygulanabilir çözümler geliştirmeye odaklandığını vurguladı.

İkinci dönemin başlamasıyla birlikte, ilk dönemdeki üç değişim öncüsünün yolculuğunu anlatan belgesel serisi Entering L’AcceleratOR yayınlandı; serinin ilk bölümü L’Oréal YouTube Kanalı üzerinden izlenebiliyor. L’AcceleratOR’un ikinci dönemi, ticarileşme potansiyeli yüksek çözümleri test edip ölçeklendirerek güzellik sektöründe sürdürülebilir dönüşümün hızlanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

TEKNO-GÜZELLİK ŞİRKETİ L’ORÉAL, GRUBUN SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYONA YÖNELİK PROGRAMI L’ACCELERATOR’UN...

TEKNO-GÜZELLİK ŞİRKETİ L’ORÉAL, GRUBUN SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYONA YÖNELİK PROGRAMI L’ACCELERATOR’UN İKİNCİ DÖNEMİNE KATILMAK ÜZERE 8 ÜLKEDEN SEÇİLEN 13 ÖNCÜ ŞİRKETİ AÇIKLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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