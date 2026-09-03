Denizolgun dosyasında yeni adım: doktor 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru N.D. 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltına alındı.

gözaltı ve savcılığa sevk:

Soruşturma kapsamında daha önce tanık sıfatıyla ifade veren N.D., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosuna sevk edilecek. Gözaltının gerekçesi olarak savcılık tarafından 'yalan tanıklık' iddiası gösterildi.

dosyadaki işlemler ve fethi kabir:

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü üzerine başlattığı soruşturma kapsamında daha önce ilave adımlar atmış; başsavcılığın talimatıyla Karacaahmet Mezarlığı'nda 19 Ağustos tarihinde fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma sürüyor; savcılık ve emniyetin yürüttüğü incelemelerin ardından olayla ilgili ilave işlem ve değerlendirmeler yapılacağı bildirildi.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru gözaltına alındı