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Muş-Güroymak yolunda minibüsle çarpışma: iki inek kesilerek kurtarıldı

Muş-Güroymak kara yolunda minibüsün çarptığı iki inek yaralı bulunup kesilerek telef olmaktan kurtarıldı; araçtaki kişiler yara almadı, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muş-Güroymak yolunda minibüsle çarpışma: iki inek kesilerek kurtarıldı

olayın kısa özeti:

Muş-Güroymak kara yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüsün yola çıkan hayvanlara çarpması sonucu 2 inek yaralandı. Kazada araçta bulunanların yara almadığı belirtildi.

yaralı hayvanların durumu:

Çarpmanın etkisiyle yaralanan inekler, veterinary müdahalesi yerine konulan adımla kesilerek telef olmaktan kurtarıldı. Olayın haberleştirilmesinde yetkililer, hayvanların daha fazla acı çekmemesi amacıyla böyle bir yol izlendiğini bildirdi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olayla ilgili olarak jandarma ve yetkili ekiplerce inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeninin tespiti, sürücünün kimliği ve şoför ya da araç bilgilerinin netleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

MUŞ’TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI İNEKLER SON ANDA KESİLEREK TELEF OLMAKTAN KURTARILDI.

MUŞ’TA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI İNEKLER SON ANDA KESİLEREK TELEF OLMAKTAN KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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