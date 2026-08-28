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Mehmet Türkseven Bulvarı'nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza

Solhan'da Mehmet Türkseven Bulvarı'nda 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kaza hasarla sonuçlandı; yaralanma yok, inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Mehmet Türkseven Bulvarı'nda dört aracın karıştığı zincirleme kaza

olayın kısa özeti

Bingöl'ün Solhan ilçesinde, Mehmet Türkseven Bulvarı üzerinde 1 otomobil, 2 minibüs ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

kaza bölgesindeki müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi.

inceleme süreci:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma ve tespit çalışmaları devam ediyor.

BİNGÖL’DE ZİNCİRLEME KAZA: 4 ARAÇ ÇARPIŞTI

BİNGÖL’DE ZİNCİRLEME KAZA: 4 ARAÇ ÇARPIŞTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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