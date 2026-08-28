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Beklenen yardım gelmeyince 4 saatlik kurtarma çabasıyla taşınan yaralı at

Aksaray'da bir aracın çarptığı at, yardım gecikince 4 saat süren kurtarma çabasıyla güçlükle barınağa taşındı; veteriner sol arka bacak kırığı tespit etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beklenen yardım gelmeyince 4 saatlik kurtarma çabasıyla taşınan yaralı at

Olayın gelişimi:

Kaza, dün saat 16.00'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5287 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş. yönetimindeki 06 ZHR 15 plakalı araç aniden yola çıkan ata çarptı. At yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri yolda güvenlik önlemi alıp kazayla ilgili tutanak tuttu. Atın yaralı olması nedeniyle polis ekipleri belediyeyi arayarak yardım istedi; ancak diğer yetkili kurumların gelmesini bekleyen ekipler, uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine ilk müdahaleyi yapmak zorunda kaldı. Polis memurları, atın başına bez serip su vererek hayvanı sakinleştirmeye çalıştı.

Kurumsal gecikme ve polisler tarafından yapılan müdahale:

Beklenen destek gelmediği için polis ekipleri belediyeye yardım talebini tekrar etti. Kazadan yaklaşık 2,5 saat sonra olay yerine gelen belediye görevlisi veteriner bulunmadığını belirtti. Yaralı atın başında nöbet tutan polisler, yetkililere tepki göstererek, "2,5 saattir sizi bekliyoruz. Bu da bir can sonuçta. Aramadığımız hiçbir kurum kalmadı" diyerek yardım çağrılarını aktardı.

Yaklaşık 3 saat sonra özel bir veteriner olay yerine gelerek atın ilk müdahalesini yaptı. Veteriner hekim, atın sol arka bacağında kırık olduğunu, ağzından kan geldiğini ve akciğer yaralanması ihtimali bulunduğunu belirledi. Serum takıp ağrı ve kanamayı kontrol altına almaya çalıştı, ancak taşınma için ek desteğe ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Taşıma süreci ve barınağa varış:

Veterinerin talebi üzerine belediyeden kepçe ve kamyon istendi; ekipman gelmeyince yoldan geçen bir çekici durdurularak yardım sağlandı. Yaklaşık 3,5 saat sonra bir kamyon geldi, ancak kepçenin olmaması nedeniyle at önce çekicinin kayar kasasına, oradan da kamyona yüklenebildi. Yaklaşık 4. saatte at, Aksaray Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

Barınağa indirme sırasında kamyonun damperi kaldırılarak atı masaya indirmeye çalıştıklarında hayvan yere düştü. Barınak görevlisi veteriner olmadığını ve hayvanın sabaha kadar bekleyeceğini belirterek, "Sabaha kadar yapacak bir şey yok. Olduğu yerde durabilir. Veteriner şu anda yok" dedi.

Olayda görev alan polisler, belediye görevlisinin ihbarın kendilerine daha kısa süre önce ulaştığını söylemesine karşın; uzun bekleyiş, kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve ekipman yetersizliğinin müdahaleyi uzattığını vurguladı.

Yaşananlar, yaralı bir hayvana müdahale sürecinde hızlı koordinasyon ve yeterli ekipman sağlanmasının önemini ortaya koyarken, polis ekiplerinin ilk anda yaptığı müdahaleler ile özel veterinerin tespitleri, atın durumunu stabilize etme çabalarının merkezinde yer aldı.

Acılar içinde kıvranan yaralı ata 4 saatlik eziyet verici kurtarma çalışması

Acılar içinde kıvranan yaralı ata 4 saatlik eziyet verici kurtarma çalışması

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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