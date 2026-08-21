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Devrek'te yaz Kur'an kursu öğrencilerinden mezuniyet coşkusu

Devrek'te 7 haftalık Yaz Kur'an Kursu'nu tamamlayan 43 öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda gösteriler eşliğinde mezuniyet belgelerini aldı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 14:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Devrek'te yaz Kur'an kursu öğrencilerinden mezuniyet coşkusu

Yaz Kur'an Kursu'nda mezuniyet coşkusu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen Merkez Yaz Kur'an Kursu 7 hafta süren programın ardından sona erdi. 5. sınıf ve 8. sınıflar arasında eğitim gören 43 öğrenci kursu tamamlayarak mezuniyet sevincini aileleri ve davetlilerle paylaştı.

Programda sunulan etkinlikler:

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kapanış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kız öğrencilerin sergilediği mehteran gösterisi, ezber surelerin sunumu, semazen gösterisi ve hadis ezberleri davetliler tarafından ilgiyle izlendi. Öğrenciler ayrıca Abdülhamid Han piyesini sahneleyip, kursla ilgili kompozisyon performansları ve sinevizyon sunumları gerçekleştirdiler; Kabe'de tavaf canlandırması da programa ayrı bir renk kattı.

Kapanış ve katılım:

Program sırasında öğrencilerin açtığı "Özgür Filistin" pankartı ve Filistin için okunan şiirler salonda destek buldu. Kapanışta yetkililer tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve mezuniyet belgeleri verildi. Törene Devrek Müftüsü Murat Mutlu, Şube Müdürü Güngör Çakan, İlçe Müftülük Vaizesi Gönül Çakan, eğitmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Program, öğrencilerin ve ailelerinin fotoğraf çekimleri ve kutlamalarıyla sonlandı.

YAZ KUR&#039;AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

YAZ KUR'AN KURSU KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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