Didim'de nostalji akşamı: Şarkılar Geçidi geçmişin ezgilerini sahneye taşıdı

Didim'de geçmişin ezgileri sahne aldı:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Didim Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Şarkılar Geçidi konserinde kent sakinlerine unutulmaz bir gece sundu. Repertuvarda yer alan klasik eserler, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü ve salon sık sık alkışlarla doldu.

Koronun yorumu ve yönetimi:

Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki koroda parçalar özenle yorumlandı; hem solo hem toplu performanslar izleyenlerde duygusal anlar yarattı. Şarkıların çoğuna seyirciler eşlik etti, bu da geceye ortak bir coşku kattı.

Belediye desteği ve izleyici memnuniyeti:

Etkinlik, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kültür ve sanata verdiği desteğin bir yansıması olarak değerlendirildi. Vatandaşlar konserin düzenlenmesinden ve sunulan kaliteye duydukları memnuniyetten dolayı başkana teşekkür etti.

Konser, hem Türk sanat müziği geleneğinin yaşatılmasına katkı sağladı hem de farklı kuşaklardan izleyicilerin bir araya geldiği bir kültürel paylaşım ortamı oluşturdu. Şarkılar Geçidi, Didim kültür yaşamında hatırlanacak bir gece olarak kayıtlara geçti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NUN DİDİM’DE SAHNELEDİĞİ "ŞARKILAR GEÇİDİ" KONSERİ, VATANDAŞLARA GEÇMİŞİN SEVİLEN ESERLERİYLE DOLU UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.