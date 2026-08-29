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Yağmur altında binler: Darende Alişan'la coştu

73. Zengibar Karakucak Festivali'nde sahne alan Alişan, yağmura rağmen 5 binden fazla izleyiciye coşkuyla dolu, duygulu bir gece yaşattı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yağmur altında binler: Darende Alişan'la coştu

Festival gecesinde yağmur coşkuyu gölgeleyemedi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali kapsamında sahne alan sanatçı Alişan, akşam boyunca süren yağmura rağmen alana toplanan binlerce kişiye unutulmaz bir konser sundu. Etkinlik, DJ Onur Yıldız'ın performansıyla başladı ve yoğun ilgi gördü.

Program ve konuşmalar

Konser öncesi sahneden vatandaşlara seslenen Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 73 yıldır devam eden festivalin ilçenin önemli bir geleneği olduğunu vurguladı. Bozkurt, "Bu meydanda sadece bir konser için toplanmadık. Bu meydanda aynı sevdayı paylaşan insanlar olarak bir araya geldik. Bu sevdanın adı Darende’dir" sözleriyle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz da konuşmasında Darende'nin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek festival dolayısıyla gelen hemşerilere teşekkür etti ve ilçeye yapılan ulaşım yatırımlarına değindi. Boyraz, gurbette yaşayan Darendelilerin memleket özlemini de hatırlatarak, organizasyona emeği geçenlere teşekkür etti.

Alişan konseri ve katılım

Sahneye çıkan Alişan, Darende'ye ilk gelişini seyircilerle paylaştı ve yağmura rağmen repertuarını sürdürdü. Zaman zaman duygusal şarkılar seslendiren sanatçı, hareketli parçalarla da seyircileri coşturdu; alandaki izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve halaylar çekildi.

Her yaştan 5 binden fazla vatandaşın izlediği konser, yağmura rağmen alanın boşalmamasıyla dikkat çekti. Konserin sona ermesinin ardından alandan ayrılan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Spor Caddesi'nde trafik uzun süre tıkandı. Yağmura rağmen yaşanan yüksek katılım, etkinliğin festivalin en coşkulu halkalarından biri olmasını sağladı.

MALATYA&#039;DA YAĞMURA RAĞMEN ALİŞAN COŞKUSU

MALATYA'DA YAĞMURA RAĞMEN ALİŞAN COŞKUSU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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