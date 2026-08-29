Yarım asırlık yolculuk: 49 ülke 80 şehirden biriken kıymetli hatıralar

Yarım asırlık koleksiyon Eskişehir'de

Eskişehir'de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, yaklaşık 50 yılda 49 ülke ve 80 şehir gezerek biriktirdiği tarihi ve manevi değeri yüksek eserleri bir araya getirdi. Koleksiyonu, hem kutsal mekanlara ait simgeleri hem de aile yadigârı antikaları kapsayan zengin bir mozaik oluşturuyor.

Koleksiyonun içeriği:

Koleksiyonda, kutsal mekânların simgelerinin yanı sıra Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi yerleri anımsatan objeler yer alıyor. Ayrıca Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın kaleme aldığı ve ilk basımı olan 'Hak Dini Kur'an Dili' tefsirinin yaklaşık 80 yıllık ilk baskıları ile tıpkıbasım Kur'an-ı Kerim nüshaları dikkat çekiyor. Koleksiyonda, ailenin nesiller boyunca sakladığı ve geçmişi yüz yılı aşan bakraç, tabak ve pilav tepsileri gibi antika eşyalar da bulunuyor.

Toplama süreci ve sergileme tercihi:

Karaca, eserlerin bir kısmını yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde bulduğunu belirtiyor. 'Her gittiğimde bir veya iki eşya aldım' diyen Karaca, bu sürecin hem maddi hem de lojistik olarak zorlayıcı olduğunu vurguluyor. Koleksiyon hakkında, 'Bunları toplaması da getirmesi de zor, bunlara değer biçilmez' ifadesini kullanıyor.

Geçmişte eserleri zarar görmemesi için sakladığını anlatan Karaca, zamanla ziyaretçi ilgisinin ve insanların iyi niyetinin artmasıyla koleksiyonu meraklılarla paylaşmaya başladıklarını söylüyor. 'Bazen gezdiriyoruz, bazen de saklıyoruz. Kötü niyetli insanlar olabilir düşüncesiyle önceleri saklıyorduk. Ancak insanların niyetinin iyi olduğunu görünce artık meraklılarına ve ziyaretçilere göstermeye başladık' sözleriyle sergileme yaklaşımını özetliyor.

Koleksiyon, hem kişisel bir anı defteri hem de kültürel belleğin bir parçacığını sunuyor; dikkatli muhafaza edilen eserler, sahibinin yarım asırlık birikimini ve bu yolculuğun taşıdığı manevi ağırlığı yansıtıyor.

49 ülke ve 80 şehir gezerek yarım asırdır tarihi eser topluyor