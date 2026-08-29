Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Yarım asırlık yolculuk: 49 ülke 80 şehirden biriken kıymetli hatıralar

Eskişehir'de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, 49 ülke ve 80 şehirde yarım asırda topladığı kutsal ve antika eserlerden oluşan koleksiyonunu sergilemeyi sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yarım asırlık yolculuk: 49 ülke 80 şehirden biriken kıymetli hatıralar

Yarım asırlık koleksiyon Eskişehir'de

Eskişehir'de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, yaklaşık 50 yılda 49 ülke ve 80 şehir gezerek biriktirdiği tarihi ve manevi değeri yüksek eserleri bir araya getirdi. Koleksiyonu, hem kutsal mekanlara ait simgeleri hem de aile yadigârı antikaları kapsayan zengin bir mozaik oluşturuyor.

Koleksiyonun içeriği:

Koleksiyonda, kutsal mekânların simgelerinin yanı sıra Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi yerleri anımsatan objeler yer alıyor. Ayrıca Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın kaleme aldığı ve ilk basımı olan 'Hak Dini Kur'an Dili' tefsirinin yaklaşık 80 yıllık ilk baskıları ile tıpkıbasım Kur'an-ı Kerim nüshaları dikkat çekiyor. Koleksiyonda, ailenin nesiller boyunca sakladığı ve geçmişi yüz yılı aşan bakraç, tabak ve pilav tepsileri gibi antika eşyalar da bulunuyor.

Toplama süreci ve sergileme tercihi:

Karaca, eserlerin bir kısmını yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde bulduğunu belirtiyor. 'Her gittiğimde bir veya iki eşya aldım' diyen Karaca, bu sürecin hem maddi hem de lojistik olarak zorlayıcı olduğunu vurguluyor. Koleksiyon hakkında, 'Bunları toplaması da getirmesi de zor, bunlara değer biçilmez' ifadesini kullanıyor.

Geçmişte eserleri zarar görmemesi için sakladığını anlatan Karaca, zamanla ziyaretçi ilgisinin ve insanların iyi niyetinin artmasıyla koleksiyonu meraklılarla paylaşmaya başladıklarını söylüyor. 'Bazen gezdiriyoruz, bazen de saklıyoruz. Kötü niyetli insanlar olabilir düşüncesiyle önceleri saklıyorduk. Ancak insanların niyetinin iyi olduğunu görünce artık meraklılarına ve ziyaretçilere göstermeye başladık' sözleriyle sergileme yaklaşımını özetliyor.

Koleksiyon, hem kişisel bir anı defteri hem de kültürel belleğin bir parçacığını sunuyor; dikkatli muhafaza edilen eserler, sahibinin yarım asırlık birikimini ve bu yolculuğun taşıdığı manevi ağırlığı yansıtıyor.

49 ülke ve 80 şehir gezerek yarım asırdır tarihi eser topluyor

49 ülke ve 80 şehir gezerek yarım asırdır tarihi eser topluyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İçişleri bakanı Çiftçi, AK Parti Çorum il başkanının oğlunun nikah şahidi oldu
images

Kültürpark’ta omuz omuza: Bursa Büyükşehir'den taraftara ulaşım ve dev ekran des...
images

Erdemle korunan miras: Adıyaman'da 30 Ağustos mesajı
images

Eskişehir yörük yürüyüşünde mehteran coşkusu ve samimi karşılaşma

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor