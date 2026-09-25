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Diyarbakır'da kortlar canlanıyor: 16. Amed Cup başlıyor

16. Amed Cup Tenis Turnuvası için 13 yaş ve üzeri kayıtları 25 Eylül'de başladı; başvurular 1 Ekim'e kadar sürüyor, müsabakalar 3-13 Ekim'de oynanacak.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Diyarbakır'da kortlar canlanıyor: 16. Amed Cup başlıyor

16. Amed Cup Tenis Turnuvası başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 16. Amed Cup Tenis Turnuvası için kayıtlar başladı. Turnuvaya 13 yaş ve üzeri vatandaşlar katılabilecek ve başvurular 25 Eylül'de başlayıp 1 Ekim Perşembe gününe kadar sürecek. Organizasyon, spor kültürünü yaygınlaştırmayı, yeni yetenekleri keşfetmeyi ve vatandaşları sporla buluşturmayı hedefliyor.

Kayıt, kura ve program bilgileri:

Başvurular, turnuva kapsamında oluşturulan Başvuru Formu üzerinden alınacak. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcılara turnuva formatı, maç programı ve diğer organizasyon detayları iletilecek. Turnuvaya katılacak sporcuların belirlenmesi amacıyla yapılacak kura çekimi 2 Ekim Cuma günü, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Müsabakalar, kategoriler ve tesisler:

Turnuva, 3 Ekim Cumartesi günü açılacak ve müsabakalar 3-13 Ekim tarihleri arasında eş zamanlı kortlarda oynanacak. Karşılaşmalar eleme usulü yapılacak; kadın ve erkek sporcular dört ayrı kategoride mücadele edecek. Sporcular seviyelerine göre başlangıç, orta ve ileri düzey kategorilerinde yarışacak.

Müsabakalar şu kortlarda başlayacak: 75 Mahabad Kapalı Tenis Kortları, 500 Evler Spor Kompleksi, Kayapınar Belediyesi 50’lik Yol Spor Parkı, Bağlar Belediyesi Ersin Tatar Parkı Tenis Kortları ve Parkorman tenis kortu. Final karşılaşmaları ise 13 Ekim Salı günü oynanacak ve tüm kategorilerde dereceye girenlere kupaları takdim edilecek.

16. Amed Cup, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonunda; gönüllüler, hakemler, kentteki tenis kulüpleri ve tenisseverlerin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini tamamlayan katılımcılara turnuva takvimi ve diğer açıklamalar iletilecektir.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DÜZENLEYECEĞİ 16. AMED CUP TENİS TURNUVASI İÇİN KAYITLAR...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DÜZENLEYECEĞİ 16. AMED CUP TENİS TURNUVASI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI. 13 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN KATILABİLECEĞİ TURNUVAYA BAŞVURULAR 1 EKİME KADAR YAPILABİLECEK. MÜSABAKALAR 3 EKİMDE BAŞLAYACAK, FİNAL KARŞILAŞMALARI 13 EKİMDE OYNANACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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