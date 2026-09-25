Dolar 48,9623 +0,02%
Euro 55,8480 +0,32%
Bist 12.898,95 +0,08%
Altın Gram 6.835,53 +1,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 98,66 -1,56%
--°

Karga sahil yolunda cevizi taşın altına saklayarak şaşırttı

Van sahil yolunda görüntülenen karga, cevizi kırmak yerine taşın altına sakladı; hareket çevredekileri şaşırtıp kargaların zekâsını yeniden gözler önüne serdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 11:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karga sahil yolunda cevizi taşın altına saklayarak şaşırttı

Karga sahil yolunda cevizi taşın altına sakladı

Van Sahil Yolu'nda kaydedilen görüntüler, bir karganın sıra dışı davranışını gösterdi. Gagasındaki cevizi kırmak için alışılagelmiş yöntemleri tercih etmeyen kuş, çevreyi kontrol ettikten sonra yiyeceğini yol kenarındaki bir taşın altına itinayla sakladı.

görüntülerin gösterdikleri:

Gözlemciler, karganın normalde cevizi yüksekten bırakma veya araç trafiğini kullanma gibi stratejiler yerine daha tedbirli bir seçim yaptığını belirtti. Bu tutum, kargaların problem çözme yetenekleri ve hafızalarıyla ilgili bilinen özellikleriyle örtüşüyor.

Kuşun hareketi, besini hemen tüketmektense daha güvenli bir anı bekleme veya daha sonra geri alma amacı taşıyor olarak değerlendirildi. Bu tür saklama davranışları, kargaların çevresel koşulları değerlendirme ve geleceğe yönelik plan yapma kapasitesine işaret ediyor.

çevrenin tepkisi:

Olayı izleyen vatandaşlar, karganın davranışını tebessümle karşıladı. Görüntüler, doğadaki küçük akıllı davranışların şehir hayatında da sıkça görülebileceğini hatırlattı. Kargaların zekâsı bir kez daha halkın dikkatini çekti.

Kaydedilen anlar, doğadaki gözlemler ve gündelik yaşam arasındaki beklenmedik karşılaşmalara örnek teşkil etti. Van Sahil Yolu’nda görülen bu basit ama anlamlı davranış, izleyenlere hayvan davranışlarına dair yeni bir bakış sundu.

VAN SAHİL YOLUNDA GÖRÜNTÜLENEN BİR KARGA, ZEKÂSIYLA YİNE ŞAŞIRTTI. AĞZINA ALDIĞI CEVİZİ KIRMAK...

VAN SAHİL YOLUNDA GÖRÜNTÜLENEN BİR KARGA, ZEKÂSIYLA YİNE ŞAŞIRTTI. AĞZINA ALDIĞI CEVİZİ KIRMAK YERİNE FARKLI BİR YÖNTEM DENEYEREK YOL KENARINDAKİ BİR TAŞIN ALTINA İTİNAYLA SAKLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırsal yatırımların yol haritası: Tekirdağ’da 17. etap faydalanıcılarına kapsaml...
images

Tekirdağ'da periyodik izlemeyle su ekosistemleri korunuyor
images

Yüksek rakımlarda meşe kütüklerinden çıkan bereket: Bingöl'de kütük balı hasadı
images

İtfaiye filomuz güçleniyor: 9 yeni müdahale aracı hizmete girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayburt milli eğitim müdürü Ömer Faruk Kahraman okullarda inceleme yaptı

Ilıca'nın prestij aksında yeni fırsat: Aziziye'den lüks kentsel dönüşüm konutları ihale ile satışta

Deresökü'de soba yangını 11 evi küle çevirdi, enkaz kaldırılıyor

Tira yükleme anında devrilen saman balyaları hayatını aldı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor