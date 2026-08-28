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Diyarbakır'da üniversite sağlık çalışanlarına yeni temsil: Sağlık-Sen şubesi faaliyete geçti

Sağlık-Sen Diyarbakır Üniversite Şubesi kuruldu; Dicle Üniversitesi ve diğer üniversitelerdeki sağlık ile sosyal hizmet çalışanlarının haklarını savunacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da üniversite sağlık çalışanlarına yeni temsil: Sağlık-Sen şubesi faaliyete geçti

Sağlık-Sen Diyarbakır Üniversite Şubesi resmen kuruldu

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını korumak ve çalışma şartlarını iyileştirmek amacıyla kurulan Sağlık-Sen Diyarbakır Üniversite Şubesi, üniversitelerde görev yapan personelin sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyor. Yeni şube, özellikle Dicle Üniversitesi başta olmak üzere bölgedeki yükseköğretim kurumlarında görev yapan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının taleplerini ilgili mercilere taşımak ve hak arama süreçlerinde görünürlük sağlamak için yapılandırıldı.

hedefler ve öncelikler:

Şubenin öncelikleri arasında çalışanların sorunlarını sahada ve doğrudan dinlemek, yaşanan problemlerin tespit edilerek ilgili kurumlara iletilmesi ve çözüm süreçlerinin takibi bulunuyor. Ayrıca çalışma şartlarının iyileştirilmesine aktif katkı sunmak, özlük hakları ve mesleki sorunlara yönelik somut adımlar atılması için girişimlerde bulunmak planlanıyor. Bu kapsamda şube, hem bireysel başvuruları hem de ortak sorunları kayıt altına alıp takip edecek.

saha çalışmaları ve temsil anlayışı:

Sağlık-Sen Diyarbakır Üniversite Şubesi yetkilileri, yeni dönemde saha çalışmalarına ağırlık verileceğini; çalışanlarla doğrudan iletişim kurularak sorunların yerinde tespit edileceğini ve ortak akılla çözüm yolları geliştirileceğini belirtiyor. Şube başkanı Veysel Cangül, sendikacılığın yalnızca talepleri dile getirmekle sınırlı kalmaması gerektiğini, çalışanların yanında olmak ve sorunların çözümü için aktif mücadele yürütmenin temel anlayış olacaklarını vurguladı.

Kuruluşun, üniversite çalışanları ile sağlık ve sosyal hizmet camiası için yeni bir dayanışma ve mücadele döneminin başlangıcı olması hedefleniyor. Şube, temsil kapasitesini güçlendirerek çalışanların sesini ilgili kurumlara ulaştırmayı ve çözüm odaklı sonuçlar üretmeyi amaçlıyor.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ HAKLARININ KORUNMASI VE ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ...

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ HAKLARININ KORUNMASI VE ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA FAALİYET GÖSTERECEK SAĞLIK-SEN DİYARBAKIR ÜNİVERSİTE ŞUBESİ KURULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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