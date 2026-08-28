Dolar 48,2401 +0,50%
Euro 56,2241 +0,01%
Bist 14.563,82 -0,08%
Altın Gram 7.215,97 -0,24%
EUR/USD 1,1650 -0,08%
Brent Petrol 88,20 -0,36%
--°

Yeşilyurt’un tarihî dokusunu onaran yatırımlar yerinde değerlendirildi

Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Başkanı Sami Er, Yeşilyurt’un tarihi mahallelerinde yürütülen imar, ihya ve deprem konutlarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:50

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yeşilyurt’un tarihî dokusunu onaran yatırımlar yerinde değerlendirildi

İnceleme gezisinin kapsamı:

Malatya Valisi Seddar Yavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit eşliğinde ilçenin Çırmıktı, Gündüzbey, Yakınca ve Konak mahallelerinde yürütülen imar, ihya ve inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Heyet, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonrası başlayan yeniden inşa sürecinin mevcut durumunu ve gelecek planlarını değerlendirdi.

Gezide; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun yeniden inşa edilen Lezzet Caddesi’ndeki Tarihi Yeşilyurt Konakları, Atılgan Park-Yeşilyurt Güreş Sahası, Çırmıktı Çarşısı, Cami Kebir ve Mahmut Çalık ile Ahmet Çalık Tekstil Müzesi gibi kültürel alanlarda incelemeler yapıldı.

Projeler ve ilerleme durumu:

Gündüzbey Mahallesi’nde yapımı devam eden 144 konut ile Konak Mahallesi’nde tamamlanan 512 Duzdaşı Konutu heyetin sahada görüştüğü başlıca konut projeleri oldu. Başkan Geçit, TOKİ tarafından gerçekleştirilen deprem konutları ve belediye hizmetlerinin ayrıntılarını Vali Yavuz ve Başkan Er’e aktardı.

Ziyaret sırasında ayrıca ilçeye kazandırılan ve birinci etabı tamamlanan Beylerderesi Yaşam Vadisi Projesi hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Projenin bölgenin sosyal ve turizm dinamiklerini güçlendirmesi hedefleniyor.

Deprem sonrası yeniden inşa ve sosyal yaşam:

Başkan Geçit, yeniden yapılanma sürecinin yalnızca fizikî yapıların tamirinden ibaret olmadığını vurguladı. "Kadim Yeşilyurt’un değerlerini geleceğe taşıyoruz" diyen Geçit, tarihi dokunun korunması, sosyal yaşamın canlandırılması ve turizmin geliştirilmesinin sürecin vazgeçilmez parçaları olduğunu belirtti.

Geçit, depremden etkilenen vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşması için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, Konak Duzdaşı Konutları teslimlerinin 31 Ağustos itibarıyla başlayacağını ifade etti. Ayrıca belediye yatırımlarına verdikleri destek nedeniyle Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür etti.

Turizm ve kültürel miras odaklı planlama:

Heyet, tarihi konakların, çarşıların ve müzelerin korunmasının bölgenin turizm potansiyelini artıracağı görüşünde. Beylerderesi Yaşam Vadisi, Lezzet Caddesi restorasyonları ve müze çalışmaları gibi projelerle hem yerel ekonominin canlandırılması hem de ziyaretçi hareketliliğinin artırılması hedefleniyor.

Başkan Geçit, çalışmaların devletin güçlü iradesi ve kurumlar arası koordinasyon ile sürdüğünü belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuruma şükranlarını sundu.

Vatandaş buluşmaları ve hayırsever katkıları:

İnceleme gezisi kapsamında heyet, esnaf ve mahalle sakinleriyle görüşüp talepleri dinledi. Ayrıca hayırsever iş insanı Sabri Günata tarafından yapılacak olan 110 yataklı Sabri-Hayriye Günata Yaşlı Bakım Evi inşaatı da sahada incelendi ve yetkililerden bilgi alındı.

Programın son bölümünde Gündüzbey Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda yeni konutlarına kavuşan Ahmet ve Fatma Çoban çiftine ziyaret gerçekleştirildi. Vali Yavuz, ailenin mutluluğuna ortak olarak yeni evlerinin hayırlı olmasını diledi ve onlara sağlık ile huzur temennisinde bulundu.

Yerinde değerlendirmeler, Yeşilyurt’un tarihi, kültürel ve doğal değerlerini koruyarak bölgenin eski canlılığına kavuşması amacını taşıyan projelerin takip ve koordinasyonunun sürdürüleceğini ortaya koydu.

VALİ YAVUZ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER, YEŞİLYURT’UN TARİHİ BÖLGELERİNDEKİ YATIRIMLARI...

VALİ YAVUZ İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER, YEŞİLYURT’UN TARİHİ BÖLGELERİNDEKİ YATIRIMLARI İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Araban'da üretime esneklik: münavebe şartı 2027'de kaldırıldı
images

Çıldır Öncül köyünde dakikalar içinde yıkım: evlerin yüzde 70'i kullanılamaz hal...
images

Düzce'de yağmurla karşılaşanların iki farklı tepkisi
images

Muhtarlarla sahada enerji planı: Fırat EDAŞ öncelikleri yerinde belirliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri için yarın kuvvetli yağış uyarısı

Kamyon yangını Sandıklı'da 100 hektarlık alanı etkiledi

Görünmeyen nedenler: ağız kokusunun fiziksel ve sosyal boyutları

Göztepe Rams Park'ta ilk galibiyeti hedefliyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza