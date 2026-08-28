Kaldırımlar geri alınıyor: Akdeniz zabıtasından işgal denetimi

Kaldırımlar geri alınıyor: Akdeniz zabıtası işgallere karşı sahada

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mersin kent merkezinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Amaç, vatandaşların yaya güvenliği ve ulaşımını korumak olarak açıklandı.

Denetimde tespit edilen uygulamalar:

Özellikle insan ve esnaf yoğunluğunun yüksek olduğu cadde, sokak ve meydanlarda yapılan kontrollerde, yayaların geçişini güçleştiren tezgah, tabela ve dubalar gibi engeller tespit edildi. Zabıta ekipleri, söz konusu malzemelerin kaldırılması yönünde esnafı uyardı ve işgali sona erdirmek için adımlar attı.

Ayrıca kaldırımlara park eden motosiklet ve benzeri araçlar da denetimler kapsamında yer aldı; bu araçların yayaların güzergahını kapatmaması amacıyla kaldırılması sağlandı.

Hedefler, uyarılar ve yaptırımlar:

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin rutin olarak sürdüğünü belirterek önceliklerinin halkın huzur ve güveni olduğunu vurguladı. Sivaslıoğlu, esnafa kaldırımların kamuya ait olduğunu ve ürün teşhirinde yayaların geçişini engellememeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Uyarılara rağmen kurallara uymayanlara karşı ise idari süreç işletiliyor; uygulamalarda Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezai yaptırımların uygulanabileceği bildirildi. Belediye, hem vatandaşların hem de esnafın mağdur edilmemesini sağlamayı hedefliyor.

Denetimler, halka açık alanlarda rahat hareket imkânını yeniden sağlama amacını taşıyor ve ekiplerin kontrolleri ilçe genelinde düzenli olarak devam ediyor.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE VATANDAŞLARIN YAYA GÜVENLİĞİNİ VE ULAŞIMINI OLUMSUZ ETKİLEYEN KALDIRIM VE YOL İŞGALLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.