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Doğanın kaşifleri kampında Bozova Çatak'ta yaz coşkusu sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Doğanın Kaşifleri 11. ve 12. dönem yaz kampı, Bozova Çatak Tesisleri'nde spor, kültür ve doğa bilinci eğitimleriyle devam ediyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Doğanın kaşifleri kampında Bozova Çatak'ta yaz coşkusu sürüyor

Kamp programı doğayla iç içe sürüyor:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen Doğanın Kaşifleri 11. ve 12’nci Dönem Yaz Kampı, ilçelerden gelen öğrencilerle Bozova Çatak Tesisleri bungalovlarında devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı gözetimindeki program, katılımcılara doğada kalma, takım çalışması ve sosyal etkinlikler fırsatı sunuyor.

Zengin sportif ve kültürel etkinlikler:

Kampa katılan çocuklar iki gün boyunca voleybol, halat çekme, dart ve langırt turnuvaları gibi sportif yarışmaların yanı sıra sabah sporu ve doğa yürüyüşü ile fiziksel etkinlikler gerçekleştirdi. Akşamları açık hava sineması ve müzik programları ile sosyal ve kültürel etkinlikler yoğun ilgi gördü; canlı müzik performansları çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Eğitim seminerleri ve sağlık bilinci:

Kamp boyunca düzenlenen eğitimler de programın önemli ayağını oluşturdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hayvan sevgisi ve bulaşıcı hastalıklardan korunma konuları işlendi. GAP Araştırma Enstitüsü uzmanları arıcılık ve arı bilinci üzerine bilgilendirici oturumlar gerçekleştirdi; Bozova İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise sağlıklı beslenme farkındalığı kazandırdı.

Katılımcılar, doğal yaşam alanlarında konaklayarak hem pratik deneyim hem de eğitimsel içeriklerden faydalandı. Programdaki etkinlikler, çocukların hem fiziksel becerilerini geliştirmeyi hem de doğaya ve sağlığa ilişkin bilinçlerini artırmayı hedefledi.

Çocuklar ve gençler, kamp sürecinde sunduğu imkânlar ve destek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti. Yerel yönetimin sağladığı bu tür programların, gençlerin sosyal gelişimine ve doğa bilincine katkı sağladığı vurgulanıyor.

DOĞANIN KAŞİFLERİ YAZ KAMPI DEVAM EDİYOR

DOĞANIN KAŞİFLERİ YAZ KAMPI DEVAM EDİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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