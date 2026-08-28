Dokuzdeğirmen'de kayma riski azaltılıyor: taş tahkimatı ve dolgu çalışması

Dokuzdeğirmen'de heyelan sonrası çalışmalar:

Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Dokuzdeğirmen Köyü’nde meydana gelen heyelanın ardından sahada başlatılan müdahaleler sürüyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin güvenliğini artırmak ve oluşabilecek yeni kaymaları önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

çalışmanın kapsamı:

Ekiplerin sahada yaptığı müdahaleler arasında taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları yer alıyor. Bu uygulamalar zeminin stabilizasyonunu sağlamayı, eğimli alanlarda toprak hareketlerini azaltmayı ve kırsal altyapının (yol, menfez vb.) güvenliğini desteklemeyi hedefliyor.

bölgede öncelik ve süreç:

Çalışmalar, planlanan program doğrultusunda sahada devam ediyor; ekipler önceliklendirme ve ihtiyaç değerlendirmelerine göre müdahalelerini sürdürüyor. Düzce İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal bölgelerde benzer güçlendirme faaliyetlerinin ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.

Amaç, heyelan bölgesini kısa vadede güvenli hale getirmek ve uzun vadede daha dayanıklı bir kırsal altyapı oluşturmak için zeminin sağlamlaştırılmasıdır.

DÜZCE’NİN CUMAYERİ İLÇESİNE BAĞLI DOKUZDEĞİRMEN KÖYÜ’NDE MEYDANA GELEN HEYELAN SONRASI BÖLGEDE BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.