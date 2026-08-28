Teze Yeni Cami eylül sonunda ibadete açılmak üzere

İnceleme çalışmaları ve yetkililer:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yeniden inşa çalışmaları sona yaklaşan Yeni Cami'de saha incelemesi yaptı. İncelemeye Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran ve Şantiye Şefi Mustafa Sezer de eşlik etti. Taşkın ve Babacan, caminin iç ve dış bölümlerini gezerek tamamlanan imalatlar ve devam eden çevre düzenlemesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İç bölümde son aşama:

Başkan Taşkın, caminin iç bölümündeki imalatların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Pencere çevresindeki nakış çalışmalarının küçük bir bölümünün kaldığını ve çevre düzenlemesinin eylül ayı içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktardı. Taşkın, eylül ayı bitmeden caminin ibadete açılmasının hedeflendiğini ifade ederek bölgenin yeniden hizmete girecek olmasına duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Çevre düzenlemesi ve meydan düzeni:

Milletvekili Babacan, Yeni Cami'nin özgün mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edildiğini ve caminin halısından süslemelerine kadar ayrıntıların planlandığını bildirdi. Babacan, cami açıldığında çevresindeki inşaat görüntüsünün olmayacağını vurgulayarak, ticarethane, ofisler ve peyzaj çalışmalarının eş zamanlı tamamlanacağını söyledi. Valilik karşısındaki prefabrik ofisin kaldırılması ve Kentsel Dönüşüm Ofisi yapıların sökülmesiyle Yeni Cami önünden İnönü Caddesi ve Soykan Meydanı yönüne uzanan geniş ve bütünleşik bir meydan oluşturulacağı aktarıldı.

Merkez Çarşı’da teslim süreci ve ticaretin durumu:

Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran, Merkez 1 Projesi kapsamında toplam 5 bin 700 bağımsız bölüm bulunduğunu, bunların 4 bin 200’den fazlasında inşaat çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kalan bölümlerin eylül ayı sonunda anahtar teslimine hazır hale getirilmesinin planlandığını belirten Demirkıran, şu ana kadar 2 binin üzerinde bağımsız bölümün anahtar tesliminin yapıldığını kaydetti. Bölgedeki ticari hayata ilişkin olarak da 400’ün üzerinde esnafın faaliyetlerine başladığı ve yaklaşık 200 konutta yaşamın sürdüğü bildirildi.

Yeniden inşa süreci ve koruma yaklaşımı:

Şantiye Şefi Mustafa Sezer, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Yeni Cami’nin kontrollü şekilde söküldüğünü, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından bilim kurulunun görüşleri ve Koruma Bölge Kurulu onayları doğrultusunda yeniden inşa edildiğini anlattı. Sezer, yapının özgün taşlarının kullanıldığını ve özgünlüğü koruyarak çalışmaları son aşamaya getirdiklerini belirtti. Çevre düzenlemesi tamamlandıktan ve caminin halısı serildikten sonra yapının kısa süre içinde ibadete açılması planlanıyor.

Yetkililer, caminin açılışıyla birlikte bölgedeki iş yerlerinin teslim süreçlerinin tamamlanarak Malatya merkezinin tüm unsurlarıyla yeniden hizmete girmesinin hedeflendiğini vurguladı ve çalışmalarda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

BAŞKAN TAŞKIN VE MİLLETVEKİLİ BABACAN YENİ CAMİ’DEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ