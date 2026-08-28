Dolar 48,2401 +0,50%
Euro 56,2241 +0,01%
Bist 14.563,82 -0,08%
Altın Gram 7.215,97 -0,24%
EUR/USD 1,1650 -0,08%
Brent Petrol 88,20 -0,36%
--°

Teze Yeni Cami eylül sonunda ibadete açılmak üzere

Başkan Bayram Taşkın ile Milletvekili Abdurrahman Babacan, yeniden inşa edilen Yeni Cami'de iç işlerinin tamamlandığını ve çevre düzenlemesiyle eylül ayında açılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Teze Yeni Cami eylül sonunda ibadete açılmak üzere

İnceleme çalışmaları ve yetkililer:

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yeniden inşa çalışmaları sona yaklaşan Yeni Cami'de saha incelemesi yaptı. İncelemeye Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran ve Şantiye Şefi Mustafa Sezer de eşlik etti. Taşkın ve Babacan, caminin iç ve dış bölümlerini gezerek tamamlanan imalatlar ve devam eden çevre düzenlemesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İç bölümde son aşama:

Başkan Taşkın, caminin iç bölümündeki imalatların büyük ölçüde tamamlandığını belirtti. Pencere çevresindeki nakış çalışmalarının küçük bir bölümünün kaldığını ve çevre düzenlemesinin eylül ayı içerisinde bitirilmesinin planlandığını aktardı. Taşkın, eylül ayı bitmeden caminin ibadete açılmasının hedeflendiğini ifade ederek bölgenin yeniden hizmete girecek olmasına duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Çevre düzenlemesi ve meydan düzeni:

Milletvekili Babacan, Yeni Cami'nin özgün mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edildiğini ve caminin halısından süslemelerine kadar ayrıntıların planlandığını bildirdi. Babacan, cami açıldığında çevresindeki inşaat görüntüsünün olmayacağını vurgulayarak, ticarethane, ofisler ve peyzaj çalışmalarının eş zamanlı tamamlanacağını söyledi. Valilik karşısındaki prefabrik ofisin kaldırılması ve Kentsel Dönüşüm Ofisi yapıların sökülmesiyle Yeni Cami önünden İnönü Caddesi ve Soykan Meydanı yönüne uzanan geniş ve bütünleşik bir meydan oluşturulacağı aktarıldı.

Merkez Çarşı’da teslim süreci ve ticaretin durumu:

Emlak Konut Uygulama Müdürü Yunus Emre Demirkıran, Merkez 1 Projesi kapsamında toplam 5 bin 700 bağımsız bölüm bulunduğunu, bunların 4 bin 200’den fazlasında inşaat çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Kalan bölümlerin eylül ayı sonunda anahtar teslimine hazır hale getirilmesinin planlandığını belirten Demirkıran, şu ana kadar 2 binin üzerinde bağımsız bölümün anahtar tesliminin yapıldığını kaydetti. Bölgedeki ticari hayata ilişkin olarak da 400’ün üzerinde esnafın faaliyetlerine başladığı ve yaklaşık 200 konutta yaşamın sürdüğü bildirildi.

Yeniden inşa süreci ve koruma yaklaşımı:

Şantiye Şefi Mustafa Sezer, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Yeni Cami’nin kontrollü şekilde söküldüğünü, zemin iyileştirme çalışmalarının ardından bilim kurulunun görüşleri ve Koruma Bölge Kurulu onayları doğrultusunda yeniden inşa edildiğini anlattı. Sezer, yapının özgün taşlarının kullanıldığını ve özgünlüğü koruyarak çalışmaları son aşamaya getirdiklerini belirtti. Çevre düzenlemesi tamamlandıktan ve caminin halısı serildikten sonra yapının kısa süre içinde ibadete açılması planlanıyor.

Yetkililer, caminin açılışıyla birlikte bölgedeki iş yerlerinin teslim süreçlerinin tamamlanarak Malatya merkezinin tüm unsurlarıyla yeniden hizmete girmesinin hedeflendiğini vurguladı ve çalışmalarda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

BAŞKAN TAŞKIN VE MİLLETVEKİLİ BABACAN YENİ CAMİ’DEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

BAŞKAN TAŞKIN VE MİLLETVEKİLİ BABACAN YENİ CAMİ’DEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Araban'da üretime esneklik: münavebe şartı 2027'de kaldırıldı
images

Çıldır Öncül köyünde dakikalar içinde yıkım: evlerin yüzde 70'i kullanılamaz hal...
images

Düzce'de yağmurla karşılaşanların iki farklı tepkisi
images

Muhtarlarla sahada enerji planı: Fırat EDAŞ öncelikleri yerinde belirliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri için yarın kuvvetli yağış uyarısı

Kamyon yangını Sandıklı'da 100 hektarlık alanı etkiledi

Görünmeyen nedenler: ağız kokusunun fiziksel ve sosyal boyutları

Göztepe Rams Park'ta ilk galibiyeti hedefliyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza