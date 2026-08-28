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kıyıdan sofraya: Muğla’da gıdada 7/24 denetim

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile emniyet ekipleri, midye ve hijyen kurallarına uymayan gıda ve nakil araçlarına karşı 7/24 denetim yapıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Aslı Han

kıyıdan sofraya: Muğla’da gıdada 7/24 denetim

Denetimlerin kapsamı ve hedefleri:

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışmalar, halk sağlığını korumayı ve kentin tümünde güvenilir gıdaya erişimi sağlamayı amaçlıyor. Ekipler, özellikle yasa dışı yollarla temin edilen su ürünleri ile hijyen şartlarına uymayan nakil araçlarını takibe aldı.

Çalışmalar emniyet güçleriyle koordineli sürdürülüyor; yol kontrollerinde mevzuata aykırı taşıma tespit edilen gıdaların sevkiyatına izin verilmiyor ve gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Denetim uygulamaları ve el konulan ürünler:

Faaliyetler sırasında başta midye olmak üzere yasa dışı elde edildiği değerlendirilen su ürünleri ile hijyen eksikliği gösteren gıda maddeleri mercek altına alınıyor. Nakil araçlarının temizlik ve soğuk zincir koşulları da kontrol edilerek uygunsuzluklar kayıt altına alınıyor.

Yol kontrol noktalarında yapılan aramalarda mevzuata uygun olmayan sevkiyatlara kesinlikle izin verilmediği, gerektiğinde ürünlere el konulduğu bildirildi.

Tüketici sağlığı ve sürekli denetim:

Yetkililer, hem bölge halkının hem de kenti ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin güvenilir gıdaya ulaşmasının temel sorumluluk olduğunu vurguladı. Denetimlerde sıfır tolerans ilkesi benimsendiği belirtildi.

Gıda güvenilirliğinin eksiksiz sağlanması için denetimlerin 7/24 esasına göre devam edeceği ve uygunsuzluk tespit edilen durumlarda yasal süreçlerin işletileceği kaydedildi.

MUĞLA&#039;DA GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SIKI DENETİM: KAÇAK SU ÜRÜNLERİ VE UYGUNSUZ SEVKİYATA GEÇİT...

MUĞLA'DA GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN SIKI DENETİM: KAÇAK SU ÜRÜNLERİ VE UYGUNSUZ SEVKİYATA GEÇİT YOK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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