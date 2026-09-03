Dronla kaydedilen kurtarma: Keban'da uçuruma yuvarlanan minibüsün anları

Kaza ve yaralananlar:

Elazığ'ın Keban ilçesi Nimri köyü yolunda, Karsom şirketinde çalışan işçileri taşıyan 23 AY 722 plakalı minibüsün sürücüsü A.Ç. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 5'i ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kurtarma çalışmaları ve dron görüntüleri:

Kurtarma sırasında minibüsün daha fazla yuvarlanma riskine karşı araç önce urganla bağlandı ve ekipler tarafından yukarı doğru çekildi. Ekipler sıkışan yaralıları kontrollü şekilde araçtan çıkardı ve halatlar yardımıyla uçurumdan yukarı taşınarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Elazığ'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Dronla elde edilen görüntülerde kurtarma ekiplerinin çalışması, yaralıların halatlarla yukarı aktarılması ve uçurumun derinliği net şekilde görülüyor. Görüntüler, kazanın önemini ve ekiplerin koordineli müdahalesinin niteliğini ortaya koyuyor.

ELAZIĞ’DA MİNİBÜSÜN YUVARLANDIĞI UÇURUM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ