Dolar 48,3084 +0,03%
Euro 56,3737 +0,43%
Bist 13.932,46 -0,84%
Altın Gram 7.042,76 +2,72%
EUR/USD 1,1640 +0,42%
Brent Petrol 96,08 +0,47%
--°

Dronla kaydedilen kurtarma: Keban'da uçuruma yuvarlanan minibüsün anları

Keban'da işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 5'i ağır, toplam 13 kişi yaralandı; kurtarma anları dronla kaydedildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 19:46

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 19:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Dronla kaydedilen kurtarma: Keban'da uçuruma yuvarlanan minibüsün anları

Kaza ve yaralananlar:

Elazığ'ın Keban ilçesi Nimri köyü yolunda, Karsom şirketinde çalışan işçileri taşıyan 23 AY 722 plakalı minibüsün sürücüsü A.Ç. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 5'i ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kurtarma çalışmaları ve dron görüntüleri:

Kurtarma sırasında minibüsün daha fazla yuvarlanma riskine karşı araç önce urganla bağlandı ve ekipler tarafından yukarı doğru çekildi. Ekipler sıkışan yaralıları kontrollü şekilde araçtan çıkardı ve halatlar yardımıyla uçurumdan yukarı taşınarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, Elazığ'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Dronla elde edilen görüntülerde kurtarma ekiplerinin çalışması, yaralıların halatlarla yukarı aktarılması ve uçurumun derinliği net şekilde görülüyor. Görüntüler, kazanın önemini ve ekiplerin koordineli müdahalesinin niteliğini ortaya koyuyor.

ELAZIĞ’DA MİNİBÜSÜN YUVARLANDIĞI UÇURUM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

ELAZIĞ’DA MİNİBÜSÜN YUVARLANDIĞI UÇURUM VE KURTARMA ÇALIŞMALARI DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Diyarbakır'da şüpheli araçta 47 parça reçine esrar ele geçirildi
images

Hadımköy'de servis sürücüsü kavgası ölümle sonuçlandı
images

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil su kanalına çarptı
images

Samanlıktan sıçrayan yangın komşu evi kullanılamaz hale getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil su kanalına çarptı

Samanlıktan sıçrayan yangın komşu evi kullanılamaz hale getirdi

Komşuluk kavgası: tekstilci dükkan anlaşmazlığı sonrası komşusunu darbetti

Denizolgun dosyasında yeni adım: doktor 'yalan tanıklık' suçlamasıyla gözaltında

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı