Dolar 48,9622 +0,02%
Euro 55,7923 +0,22%
Bist 12.919,48 +0,24%
Altın Gram 6.789,71 +0,35%
EUR/USD 1,1391 +0,09%
Brent Petrol 99,44 -0,78%
--°

Dualı gömleklerle geçmişin izleri İshak Paşa Sarayı'nda

İshak Paşa Sarayı'nda açılan sergide dua ve geleneksel motiflerle işlenen sultan ve peygamber gömleklerinden esinlenen eserler ziyaretçilere sunuldu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:13

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 09:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Dualı gömleklerle geçmişin izleri İshak Paşa Sarayı'nda

İshak Paşa Sarayı'nda dualı gömlekler sergisi

Doğubayazıt'taki tarihi İshak Paşa Sarayında açılan sergide, Osmanlı dönemi gömleklerinden esinlenilerek hazırlanan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Etkinlik, Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen "Kutsal Emanetlerin Işığında: Dualı Sultan Gömlekleri ve Dualı Peygamber Gömlekleri" başlığıyla; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UMDE Uluslararası Kültürel Miras ve Diplomasi Merkezi ve Vuralsoy Mühendislik paydaşlığında gerçekleştirildi.

Serginin içeriği ve teması:

Sergide, savaşlarda, seferlerde ve çeşitli ihtiyaçlarda kullanılan geleneksel gömleklerden esinlenerek hazırlanmış 20 eser yer aldı. Eserlerde dini motifler, koruyucu ayetler ve geçmişten gelen bezemeler ön plandaydı; şifa, korunma ve zafer gibi temalar koleksiyonun temelini oluşturdu. Organizatörler, gösterilen parçalarla kültürel ve manevi mirasın gün yüzüne çıkarılmasının amaçlandığını vurguladı. Hazırlanan eserlerin bir kısmı, referans olarak kullanılmış Topkapı Sarayı koleksiyonlarındaki orijinallere dayanıyor. Sergi toplamda 4 gün ziyaret edilebilecek şekilde planlandı.

Hazırlık süreci ve çalışma ekibi:

Ağrı ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Turgut Özmüş, projenin amacını sultan ve peygamber gömleklerini halk, öğrenciler ve sanatseverlerle buluşturmak olarak özetledi; ecdadın yaşadığı atmosferin bugün de yaşatılmasının hedeflendiğini söyledi. Özmüş, sergide Hazreti Yusuf, Hazreti Nuh ve Hazreti Eyyub'a atfedilen gömlek tasvirlerinin yanı sıra padişah çocukları ve şehzadelere ait esinlenmelerin de yer aldığını aktardı.

Klasik İslam sanatları sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, projenin yaklaşık 15 yıl önce başladığını ve çalışmalarını 26-27 yıllık tezhip birikimiyle sürdürdüğünü belirtti. Vanlıoğlu, koleksiyonun 35 parçalık bir bütün sunduğunu; padişah gömleklerinin, peygamberlerin hayat hikâyelerini anlatan eserlerin, Osmanlı sancağı ile Kaside-i Bürde gömleklerinin koleksiyonda yer aldığını ifade etti. Proje, Ankara'da çalışmalarını sürdüren 15 sanatçıdan oluşan bir ekip tarafından hazırlanmış ve uzun soluklu bir emeğin ürünü olarak tanımlandı.

Vanlıoğlu ayrıca koleksiyonun Türkiye dışında da sergilendiğini; Tokyo, İtalya, Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülke ve kentlerde sanatseverlerle buluştuğunu, Doğubayazıt'ta tarihi bir mekânda sunmanın ayrı bir önem taşıdığını ve sergiye gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi. Organizasyon, emeği geçenlere ve destek veren kurumlara teşekkür edilerek sonlandırıldı.

AĞRI&#039;NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEKİ TARİHİ İSHAK PAŞA SARAYI&#039;NDA OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GÖMLEKLERDEN...

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEKİ TARİHİ İSHAK PAŞA SARAYI'NDA OSMANLI DÖNEMİNDEKİ GÖMLEKLERDEN ESİNLENİLEREK HAZIRLANAN KOLEKSİYON ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kültürel miras dijitalleştirilecek: Türk dünyasının somut olmayan değerleri kayı...
images

Fatih'te Süleyman Mansur sergisi: işgal ve direniş sanatının sesi
images

Euromos'ta tarihi değerlerin korunması için yerinde inceleme
images

Yason burnu: Karadeniz kıyısında tarih, doğa ve saklı miras

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasya'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Turgutlu'da okul civarında silahlı saldırı: 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Pazaryerindeki ölümle sonuçlanan kavga: sanıklar duruşmada pişmanlık dile getirdi

Erzincan'da yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler kış öncesi dönüşe başladı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı