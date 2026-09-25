Dolar 48,9622 +0,02%
Euro 55,7923 +0,22%
Bist 12.919,48 +0,24%
Altın Gram 6.789,71 +0,35%
EUR/USD 1,1391 +0,09%
Brent Petrol 99,44 -0,78%
--°

Edep'in Aydın buluşması ADÜ'de kurumlar arası iş birliğini gündeme taşıdı

EDEP Aydın İl Koordinasyon Toplantısı, 24 Eylül 2026'de ADÜ'de yapıldı; dinî eğitim, gençlik çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Edep'in Aydın buluşması ADÜ'de kurumlar arası iş birliğini gündeme taşıdı

Toplantı açılışı ve temel gündem:

Eğitime Destek Platformu (EDEP) Aydın İl Koordinasyon Toplantısı, 24 Eylül 2026 tarihinde Üniversitemiz ev sahipliğinde, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak il genelindeki dinî eğitim ve gençlik faaliyetlerinin değerlendirilmesine odaklandı.

Gündemde kurs ve eğitim çalışmaları, okullardaki dinî eğitim faaliyetleri, seçmeli ders uygulamaları ile mescit ihtiyaçları yer aldı. Ayrıca gençlik ve aile hizmetlerinin mevcut durumu ve güçlendirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

İlçe faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda ilçelerde yürütülen EDEP faaliyetleri masaya yatırıldı; iyi uygulama örnekleri ve saha deneyimleri üzerinden kurumlar arası koordinasyonun nasıl geliştirilebileceğine dair istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar, hizmetlerin sürdürülebilirliği için ortak planlama ve bilgi paylaşımının önemini vurguladı.

Değerlendirmeler sırasında özellikle gençlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, mescitlerin fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi ve seçmeli derslerin etkinliğinin artırılmasına yönelik somut adımların atılması gerektiği belirtildi.

Katılımcılar ve toplantının sonlandırılması:

Toplantıya; Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 22. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Telat Karapınar, Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, EDEP Başkanı Doç. Dr. Muhammet Çol, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı, yapılan değerlendirmeler ve öneri paylaşımlarının ardından sona erdi.

EĞİTİME DESTEK PLATFORMU AYDIN İL KOORDİNASYON TOPLANTISI ADÜ’DE YAPILDI

EĞİTİME DESTEK PLATFORMU AYDIN İL KOORDİNASYON TOPLANTISI ADÜ’DE YAPILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

öğrencilere aylık 3 bin 120 liraya 240 kişilik yurt imkanı sunuldu
images

Çemişgezek’te miniklere renkli karşılama: anaokulu gönüllüler tarafından boyandı
images

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sürdürülebilirlik sıralamasında atak yaptı
images

şiire adanmış genç bir başarı hikayesi: Avrupa birinciliğine uzanan yol

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Amasya'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

Turgutlu'da okul civarında silahlı saldırı: 11 öğrenci yaralandı, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Pazaryerindeki ölümle sonuçlanan kavga: sanıklar duruşmada pişmanlık dile getirdi

Erzincan'da yaz aylarını yaylalarda geçiren göçerler kış öncesi dönüşe başladı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı