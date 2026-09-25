Edep'in Aydın buluşması ADÜ'de kurumlar arası iş birliğini gündeme taşıdı

Toplantı açılışı ve temel gündem:

Eğitime Destek Platformu (EDEP) Aydın İl Koordinasyon Toplantısı, 24 Eylül 2026 tarihinde Üniversitemiz ev sahipliğinde, Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak il genelindeki dinî eğitim ve gençlik faaliyetlerinin değerlendirilmesine odaklandı.

Gündemde kurs ve eğitim çalışmaları, okullardaki dinî eğitim faaliyetleri, seçmeli ders uygulamaları ile mescit ihtiyaçları yer aldı. Ayrıca gençlik ve aile hizmetlerinin mevcut durumu ve güçlendirilmesine yönelik öneriler paylaşıldı.

İlçe faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliği:

Toplantıda ilçelerde yürütülen EDEP faaliyetleri masaya yatırıldı; iyi uygulama örnekleri ve saha deneyimleri üzerinden kurumlar arası koordinasyonun nasıl geliştirilebileceğine dair istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar, hizmetlerin sürdürülebilirliği için ortak planlama ve bilgi paylaşımının önemini vurguladı.

Değerlendirmeler sırasında özellikle gençlik çalışmalarının yaygınlaştırılması, mescitlerin fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi ve seçmeli derslerin etkinliğinin artırılmasına yönelik somut adımların atılması gerektiği belirtildi.

Katılımcılar ve toplantının sonlandırılması:

Toplantıya; Aydın Valisi Dr. Osman Varol, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, 22. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Telat Karapınar, Kahramanmaraş Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, EDEP Başkanı Doç. Dr. Muhammet Çol, ilgili kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantı, yapılan değerlendirmeler ve öneri paylaşımlarının ardından sona erdi.

EĞİTİME DESTEK PLATFORMU AYDIN İL KOORDİNASYON TOPLANTISI ADÜ’DE YAPILDI