Euromos'ta tarihi değerlerin korunması için yerinde inceleme

Vali akbıyık bölgedeki çalışmaları yerinde gördü:

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Vural Karagül ile birlikte Euromos Antik Kenti’ni ziyaret ederek bölgede sürdürülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını inceledi.

Akbıyık, incelemeleri sırasında Kazı Başkanı Prof. Dr. Abuzer Kızıl'dan yürütülen kazılar ve restorasyon projelerinin güncel durumu hakkında bilgi aldı. Çalışma alanlarında yapılan tespitler ve uygulama aşamaları yetkililer tarafından ayrıntılı şekilde aktarıldı.

kazı ve restorasyonun önemi:

Vali Akbıyık, Euromos Antik Kenti’nin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı. Yapılan çalışmaların, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve bölgenin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

İncelemeler, hem saha uygulamalarının denetlenmesi hem de restorasyon standartlarının takip edilmesi bakımından yerinde değerlendirme imkânı sundu. Yetkililer, projenin planlanan aşamalarına ilişkin bilgiler verirken, koruma ve kullanım dengesi üzerinde de durdu.

teşekkür ve yerel iş birliği:

Vali Akbıyık, Euromos Antik Kenti’ndeki kazı ve restorasyon çalışmalarına katkı sunan Prof. Dr. Abuzer Kızıl ve kazı ekibine teşekkür etti. Ziyaret, yerel yönetim ile saha ekipleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de zemin hazırladı.

MUĞLA VALİSİ DR. İDRİS AKBIYIK, EUROMOS ANTİK KENTİ’NDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ