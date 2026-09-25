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Kucaklaşan spor: Ankara'da cüce keçilerle egzersiz etkinliği

Ankara'da düzenlenen etkinlikte cüce keçiler spor yapanlarla bir arada olarak katılımcılara terapi etkisi sundu; şehir sakinlerinden büyük ilgi gördü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:59

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kucaklaşan spor: Ankara'da cüce keçilerle egzersiz etkinliği

Ankara'da cüce keçiler spora eşlik etti

Ankara'da düzenlenen açık hava spor etkinliği, beklenmedik bir sürprize sahne oldu: alanda dolaşan cüce keçiler katılımcılarla iç içe egzersiz yaptı. Etkinlik, şehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çekti ve fotoğraflara yansıyan renkli görüntüler oluştu.

Katılımcılar hayvanlarla kurdukları bağdan memnun kaldı:

Naz Özbek etkinliğe katılma gerekçesini "Arkadaşım keçileri severek spor yapılan bir etkinlik olduğunu söyledi ama ben spor için değil, keçileri sevmek için geldim. Keçiler çok tatlılar, hayvanları çok seviyorum. Ankara’da, şehir hayatının içinde hayvanlarla bir arada olabileceğimiz pek yerler yok. O yüzden burası çok hoşuma gitti" sözleriyle anlattı. Birçok katılımcı, hayvanlarla etkileşimin spor deneyimini yumuşattığını belirtti.

Uzman ve işletmeci görüşleri:

Fitness eğitmeni Yağmur Çakmak, cüce keçilerin katılımcılarda yarattığı etkinin altını çizdi: "Cüce keçiler, her hayvanda olduğu gibi bize terapi gibi geldi. Biz de burada onlarla tanıştığımızda kendimizi çok iyi hissettik. Bu hissi hepinizin tatmasını çok isteriz. Cüce keçiler, biz spor yaparken alanımıza geliyorlar, bizimle ilgileniyorlar. Onlar da bizimle sosyalleşmek istiyorlar" dedi. Eğitmenler, hayvan varlığının motivasyonu artırdığına işaret etti.

Etkinliğin organizasyonunu sağlayan cüce keçi çiftliği işletme sahibi Murat Özgüda, çiftliğin gelişimini anlattı. Özgüda, "İki keçiyle başladığımız çiftliğimizde, 90 adet keçiye ulaştık. Keyifli bir şekilde devam ediyoruz. Ankara’nın kalabalığından, stresinden uzaklaşmak isteyenleri çiftliğimizde ağırlıyoruz. Keçiler ruha ve strese inanılmaz iyi geliyorlar. Çok güzel bir etkinliğimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Ekinsu Çeri ise hayvanlarla vakit geçirmenin rahatlatıcı etkisini paylaştı: "Keçiler birbirinden güzeller. Isırırlar diye çok korkmuştuk ama heyecanımızla beraber bunu yendik. Burada olmak, hocalarımızla bu etkinliğe katılmak gerçekten çok hoşumuza gitti. Hayvanlarla iç içe olmak beni çok rahatlattı" dedi.

Organizatörler, benzer etkinliklerde hayvanların katılımının hem sosyal etkileşimi hem de katılımcıların ruhsal sağlığını desteklediğini belirtiyor. Etkinlik sonunda birçok kişi keçilerle fotoğraf çekildi ve deneyimi olumlu değerlendirdi.

ANKARA’DA DÜZENLENEN SPOR ETKİNLİĞİNDE CÜCE KEÇİLER, EGZERSİZ YAPANLARA EŞLİK ETTİ. ETKİNLİKTE...

ANKARA’DA DÜZENLENEN SPOR ETKİNLİĞİNDE CÜCE KEÇİLER, EGZERSİZ YAPANLARA EŞLİK ETTİ. ETKİNLİKTE SPOR YAPANLAR, CÜCE KEÇİLERLE VAKİT GEÇİREREK RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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