Dolar 48,2399 +0,50%
Euro 56,2277 +0,02%
Bist 14.563,25 -0,08%
Altın Gram 7.213,77 -0,27%
EUR/USD 1,1652 -0,06%
Brent Petrol 88,37 -0,17%
--°

Düğün salonunda arbede: Battalgazi'de 4 kişi darp sonucu yaralandı

Battalgazi'de Orduzu Mahallesi'ndeki bir düğünde çıkan kavga sonucu sandalyelerin havada uçtuğu arbede ile 4 kişi darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Düğün salonunda arbede: Battalgazi'de 4 kişi darp sonucu yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan bir düğün salonunda dün akşam saat 21.15 sıralarında tartışma çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü münakaşa, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıkları, sandalyelerin havada uçtuğunu ve onlarca kişinin birbirine girdiğini bildirdi.

Yaralıların durumu:

Kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerinden alınarak çeşitli hastanelere sevk edildi; tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, kavgaya neden olan hususların tespiti ve olaya karışanların belirlenmesine odaklandığı belirtildi.

MALATYA&#039;DA BİR DÜĞÜN SALONUNDA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ DARP SONUCU...

MALATYA'DA BİR DÜĞÜN SALONUNDA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan genç son yolculuğuna uğurlandı
images

Akyaka'da rüzgârla büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
images

Sultangazi'de çocuk odasında başlayan yangın ev sakinlerini tedbir amaçlı tahliy...
images

Bornova'da sabah saatlerinde tıra arkadan çarpan panelvan sürücüsü yaşamını yiti...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda sanatın kuşaktan kuşağa aktarımı

Arşivden çıkan 113 yıllık mektup sivaslı ailenin eline ulaştı

Sivas'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan genç son yolculuğuna uğurlandı

Kadın komün kent bostanlarıyla yerel tohum ve dayanışma güçleniyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı

Kayseri'de korsan taksicilik operasyonunda sürücüye 100 bin lira ceza