Düğün salonunda arbede: Battalgazi'de 4 kişi darp sonucu yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde bulunan bir düğün salonunda dün akşam saat 21.15 sıralarında tartışma çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü münakaşa, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Görgü tanıkları, sandalyelerin havada uçtuğunu ve onlarca kişinin birbirine girdiğini bildirdi.

Yaralıların durumu:

Kavgada 4 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerinden alınarak çeşitli hastanelere sevk edildi; tedavilerine başlandığı öğrenildi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturmanın, kavgaya neden olan hususların tespiti ve olaya karışanların belirlenmesine odaklandığı belirtildi.

MALATYA'DA BİR DÜĞÜN SALONUNDA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 4 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.