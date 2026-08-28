Kadın komün kent bostanlarıyla yerel tohum ve dayanışma güçleniyor

Bostan gezisi ve üretici kadınlarla buluşma:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Serra Bucak, Kadın Komün Kent Bostanları'nı ziyaret etti. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde kurulan alanı gezen Bucak, yetiştirilen ürünleri inceledi, hasada katıldı ve üretici kadınlarla tek tek sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bostanların amaçları:

Proje Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirilmiş olup, yerel tohumların yaşatılmasını, ekolojik üretimin teşvik edilmesini ve kadınlar arasındaki dayanışma kültürünün güçlendirilmesini hedefliyor. Bucak ziyaretinde kadınların hem üretime katılmalarını hem de karşılıklı destek ağları kurmalarını önemsediklerini vurguladı.

Uygulama ve gelecek planları:

Bostanlarda sebzelerin yanı sıra tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriliyor. İlk etapta elde edilen ürünler kadınlar tarafından ev ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriliyor; kadınlar bu süreçte edindikleri deneyim ve teknik birikimle üretimi daha geniş alanlara yaymayı ve kent ekonomisinde daha etkin rol almayı hedefliyor.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EŞBAŞKANI SERRA BUCAK (SAĞDA) KADIN KOMÜN KENT BOSTANLARINI ZİYARET ETTİ